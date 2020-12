Empresas y ciudadanos, ante cambios "sustanciales" por el Brexit

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Londres, 28 dic (EFE).- El Gobierno del Reino Unido ha advertido a las empresas del país y a los ciudadanos de que se preparen para los "sustanciales" cambios que entrarán en vigor el 1 de enero, cuando el Brexit sea ya una realidad, y que lo deben hacer en un periodo de tiempo "muy corto", lo que puede dar a desajustes.

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) alcanzaron el pasado día 24 un acuerdo que regirá su futura relación a partir del 1 de enero, que, según el Gobierno, permitirá mantener una zona de libre comercio sin aranceles ni cuotas al tiempo que libera al país de las regulaciones de la UE y de la jurisdicción de los tribunales comunitarios.

El ministro británico del Gabinete, Michael Gove, responsable de los preparativos del país de cara al final del periodo de transición con la UE el día 31, pidió este lunes a los viajeros que tengan seguro de viaje porque muchos ya no podrán utilizar la tarjeta sanitaria comunitaria, mientras que recordó a las empresas que estén al tanto de los trámites aduaneros que serán aplicados.

CAMBIOS PRÁCTICOS

El ministro advirtió a las empresas de que habrá "cambios prácticos y de procedimiento", con "algunos trastornos" hasta que el país se "ajuste" a la nueva situación, pero que es "vital" que la gente esté lo más preparada "posible".

"En apenas tres días, el periodo de transición del Brexit terminará y nosotros recuperaremos finalmente nuestra independencia", afirmó Gove en declaraciones hoy a los medios.

El Gobierno también recordó a los viajeros que verifiquen que sus pasaportes tengan al menos seis meses de validez, mientras que la razón para sacar un seguro de viaje es porque, en virtud del acuerdo con la UE, la tarjeta sanitaria comunitaria emitida antes de que termine 2020 solo tendrá validez hasta la fecha de su caducidad.

El ministro defendió al pacto con la UE al afirmar que se trata de un texto de libre comercio "fantástico" y que este "gran cambio" viene acompañado de "desafíos y oportunidades".

"La naturaleza de nuestra nueva relación con la UE, fuera del mercado único y la unión aduanera, significa que hay cambios prácticos y de procedimiento que las empresas y los ciudadanos necesitan tener listos y el tiempo para hacer estos preparativos finales es muy corto", insistió el titular del Gabinete.

El acuerdo será debatido y votado por la Cámara de los Comunes este miércoles -día 30-, en una sesión extraordinaria ya que el Parlamento está en receso navideño, pero se espera que sea aprobado después de que el Partido Laborista, primera formación de la oposición del Reino Unido, indicase que votará a favor.

ACUERDO COMERCIAL CON TURQUÍA

El Reino Unido y Turquía se disponen a firmar esta semana un acuerdo comercial, el primero desde que el primer ministro británico, Boris Johnson, sellase el pacto con la UE.

El comercio bilateral entre Londres y Ankara estaba estimado el año pasado en 19.000 millones de libras (21 millones de euros), de acuerdo con el ministerio británico de Comercio Internacional.

Ambas partes han finalizado lo que las autoridades británicas denominan "acuerdo de continuidad", que reproduce los actuales términos comerciales entre el Reino Unido y Turquía, basados en el libre comercio en todas las mercancías que no sean agrícolas.

Se espera que el texto sea firmado por representantes de ambos países y que, una vez que se haga el respectivo intercambio de notas diplomáticas, pueda entrar en vigor a pesar de que no podrá ser ratificado a tiempo por los parlamentos de Londres y Ankara antes del 31 de diciembre, según fuentes oficiales.

La ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, dijo que este acuerdo permitirá aportar "certeza a los miles de empleos en el Reino Unido" en el sector del motor y las industrias del acero.