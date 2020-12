AstraZeneca dice tener "la fórmula ganadora" en la vacuna anticovid, previo pronunciamiento británicoLondres, 27 Dic 2020 (AFP) - El grupo farmacéutico británico AstraZeneca aseguró haber encontrado, tras investigaciones adicionales, "la fórmula ganadora" para su vacuna contra el covid-19 desarrollada con la Universidad de Oxford, sobre la que el regulador británico debe pronunciarse en los próximos días. "Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás", declaró el director general Pascal Soriot, en el Sunday Times, y añadió que su vacuna aseguraba una "protección de 100%" contra las formas graves de covid-19.En los resultados provisionales de ensayos clínicos a gran escala en el Reino Unido y Brasil, el laboratorio británico anunció en noviembre que su vacuna tenía una eficacia media del 70% frente a más del 90% de las de Pfizer/BioNTech y Moderna.Detrás de este resultado promedio se esconden grandes diferencias entre dos protocolos diferentes: la eficacia es del 90% para los voluntarios que recibieron primero la mitad de la dosis, luego una dosis completa un mes después, pero solo el 62% para otro grupo vacunado con dos dosis completas. Estos resultados fueron criticados porque hubo un error en la inyección de media dosis, aunque un grupo relativamente pequeño había seguido este protocolo. Luego, la compañía anunció que su vacuna requería "estudio adicional". La vacuna Oxford/AstraZeneca se espera con impaciencia porque es relativamente barata y no necesita ser almacenada a una temperatura tan fría como la de Pfizer/BioNTech, por ejemplo, que se debe mantener a -70 grados. Esto facilita la vacunación a gran escala y en hogares geriátricos. El Reino Unido fue el primer país occidental que comenzó a inyectar dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a principios de diciembre. Ahora cuenta con esta segunda vacuna de Oxford/AstraZeneca para ganar impulso y poner fin al aumento de casos atribuidos a su territorio por la nueva variante del coronavirus.Frente a esta mutación, "pensamos por el momento que la vacuna debe seguir siendo eficaz", indicó Pascal Soriot. "Pero no podemos estar seguros, así que haremos algunas pruebas". Aseguró que se prepararon nuevas versiones por si acaso, esperando que no lleguen a necesitarlas: "Hay que estar preparados".El gobierno del Reino Unido dijo el miércoles que había presentado los datos completos de la vacuna Oxford/AstraZeneca al regulador del Reino Unido, la MHRA. Según la prensa británica, esta última deberá pronunciarse en los próximos días, con el objetivo de inyectarla a partir del 4 de enero. gmo/ia/msr/zm -------------------------------------------------------------