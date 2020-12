Duque nombra a la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, embajadora en Uruguay

En la imagen un registro de la saliente ministra de Cultura de Colombia y nueva embajadora de su país en Uruguay, Carmen Vásquez, en Madrid (España). EFE/Mauricio Dueñas Castaneda/Archivo

Bogotá, 24 dic (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, nombró este jueves a la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, como nueva embajadora en Uruguay y en su reemplazo designó a Felipe Buitrago Restrepo, actual viceministro de Creatividad y Economía Naranja de esa cartera.

"He designado a la ministra Carmen Vásquez como nueva embajadora de Colombia en Uruguay", informó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Duque destacó que durante su gestión Vásquez sacó adelante varias iniciativas entre ellas la implementación de Ley Naranja, con la que el Gobierno pretende dinamizar las industrias creativas y con ello atraer mayor inversión extranjera, crear empleos de calidad y desarrollar campos para competir en un mundo globalizado.

Para el Gobierno de Duque, la economía naranja tiene palpables ejemplos transversales en su programa de Gobierno para crear políticas de cultura, turismo, comercio, industria, agricultura, desarrollo urbano, cambio climático, tecnología e innovación, entre otras áreas.

Duque también destacó que con Vásquez se logró expandir los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para los gestores culturales que son personas que generan bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad en las comunidades.

Vásquez reemplazará en la embajada a Fernando Sanclemente quien renunció al cargo en abril pasado luego de verse envuelto en un escándalo porque las autoridades hallaron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca de su propiedad en Guasca (Cundinamarca).

CONOCEDOR DEL SECTOR

Felipe Buitrago, el nuevo ministro de Cultura, es economista de la Universidad de los Andes y es magíster en Política Pública Internacional de la Johns Hopkins University (EE.UU.).

Buitrago tiene amplia experiencia en el sector cultural y ha participado en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías.

Es coautor de los libros "La economía naranja" y "The No Collar Economy", ha contribuido a más de una docena de estudios y escrito diversos artículos sobre las industrias culturales y creativas.

Entre agosto de 2018 y agosto de 2019 fue consejero presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos.

El cambio en el Ministerio de Cultura sigue al que hizo Duque el pasado martes cuando designó a la ministra del Interior, Alicia Arango, como nueva embajadora ante la ONU en la sede de Ginebra y en su reemplazo nombró a Daniel Palacios, actual viceministro de esa cartera.