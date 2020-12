Coronavirus.- Ecuador declara el estado de excepción, el toque de queda y la ley seca para combatir el coronavirus

23/11/2020 Lenín Moreno, presidente de Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE ECUADOR



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha declarado este lunes el estado de excepción, el toque de queda y la ley seca como medidas de excepción para atajar los contagios de coronavirus.



Moreno ha decretado el estado de excepción por un plazo de 30 días de forma "focalizada", por regiones, que se concretarán a través de decreto ejecutivo.



Igualmente se impone el toque de queda a partir de este lunes de 22.00 a 4.00 horas (hora local) y durante un plazo de 15 días. En este horario se impone además la ley seca por la que no se puede vender alcohol y se restringe la circulación vehicular a nivel nacional.



Las medidas incluyen además restricciones al 50 por ciento de aforo en centros comerciales y del 30 por ciento en restaurantes y hoteles. Bares, discotecas y centros de ocio nocturno quedan directamente clausurados.



Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se cierran todas las playas y se limita a las reuniones a un máximo diez personas en los hogares, empresas y oficinas.



Además, se toman los viajeros que lleguen desde Ecuador desde Reino Unido, Austria, Sudáfrica y países de la Unión Europea deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo realizada en un plazo de diez días. La medida entra en vigor a las 0.00 horas del 22 de diciembre.



También se impone el denominado Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) durante cinco días para no residentes en Ecuador llegados al país. Los viajeros que no tengan resultados negativos deberán cumplir APO durante diez días, a partir de la llegada.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha explicado que las medidas "son para preservar la salud de los ecuatorianos". "No se sabe si las vacunas ya existentes cubren esta variante del virus, pero tampoco hay evidencia de que no las cubra", ha apuntado, según recoge el diario ecuatoriano 'El Universo'.



Zevallos ha destacado que la tasa de contagios en Ecuador es baja. En la semana del 11 al 17 de diciembre, solo tres provincias registran un porcentaje mayor a 1: Esmeraldas, Morona Santiago y Tungurahua. Santa Elena está en 1.



El último boletín incluye 72 nuevos contagios y una muerte en 24 horas, para sumar un total de 206.329 casos confirmados por PCR y 13.949 decesos.