Biden recibe vacuna contra covid-19 mientras EEUU comienza a aplicar inmunizante de Moderna

SHOTLIST NEWARK, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS21 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibiendo la vacuna contra la covid-19 2. Plano general de Jill Biden junto a Joe Biden después de la vacunación3. de Joe Biden hablando con la enfermera que le aplicó la vacuna4. Plano medio de Joe Biden hablando 5. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos (hombre, inglés, 6 seg.): "Esta administración merece algo de crédito por la operación Warp Speed." "The administration deserves some credit getting this off the ground with Operation Warp Speed." HARTFORD, CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS21 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano medio de una trabajadora llenada una jeringa con la vacuna de Moderna7. Plano general de la administración de la vacuna de Moderna8. Plano medio de la administración de la vacuna de Moderna 9. SOUNDBITE 2 - Eric Arlia, director farmacéutico en el hospital Hartford (hombre, inglés, 20 seg.): "El ARN le enseña a tu cuerpo a crear una porción del virus conocido como proteína de pico y luego tu cuerpo reconoce la proteína de pico como un invasor y desarrolla anticuerpos. Entonces cuando tu cuerpo esté expuesto al coronavirus, ya reconocerá la proteína de pico y será capaz de neutralizarlo." "Yes so the RNA (vaccine technology, ed) teaches your body to make a portion of the virus known as the spike protein, and then your body recognizes the spike protein as an invader, and it develops antibodies for it. So that when you do get exposed to the actual Covid virus, your body will already recognize the spike protein and will be able to neutralize it." BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS21 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. Plano medio de Patricia Thomas, veterana de Vietnam Veteran, recibiendo la vacuna de Moderna11. Plano general de Patricia Thomas, veterana de Vietnam Veteran, recibiendo la vacuna de Moderna12. Primer plano de la preparación de la vacuna13. Plano medio de la administración de la vacuna de Moderna14. Primer plano de la jeringa entrando a un brazo durante administración de la vacuna de Moderna15. Plano medio de la administración de la vacuna de Moderna16. Primer plano de un frasco con la vacuna de Moderna ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Joe Biden recibe vacuna contra covid-19 ante la televisión de EEUUNewark, Estados Unidos, 21 Dic 2020 (AFP) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de 78 años, recibió este lunes frente a las cámaras de televisión la primera dosis de una vacuna contra el covid-19.La inyección de la vacuna Pfizer/BioNTech, el primero de los dos inmunizantes ya autorizados en Estados Unidos, le fue aplicada en un hospital de Newark, en su estado de Delaware. Biden aseguró a los estadounidenses que "no hay nada de qué preocuparse" cuando se vacunen, y que mientras tanto, deben seguir usando máscaras y "escuchar a los expertos".La futura primera dama, Jill Biden, también recibió la primera dosis de la vacuna este lunes, y la futura vicepresidenta, Kamala Harris, hará lo propio la próxima semana, según el equipo de transición gubernamental.Cuando asuma el cargo el 20 de enero, Biden se convertirá en el presidente de edad más avanzada de la historia de Estados Unidos. Para entonces, debería haber recibido la segunda dosis de la vacuna, necesaria para obtener inmunidad.Biden elogió a "los científicos y trabajadores de primera línea, gente que fue la que realmente hizo el trabajo clínico" para poder lograr la campaña de vacunación.El demócrata también pronunció elogios poco comunes para el gobierno del presidente en funciones, el republicano Donald Trump, al considerar que "merece algo de crédito" por supervisar el desarrollo y la producción de vacunas a una velocidad récord.Biden, que demostró un estricto cumplimiento de las normas sanitarias durante su campaña y desde su elección en noviembre, ha prometido hacer de la lucha contra la pandemia su máxima prioridad, con una campaña de vacunación sin precedentes, pero también una vigorosa defensa del uso de máscaras.El vicepresidente saliente, Mike Pence, fue vacunado el viernes, también en público, junto con varios altos funcionarios del Congreso estadounidense. Sin embargo, Trump aún no ha anunciado una fecha para su vacunación.El presidente fue contagiado de covid-19 a principios de octubre, y tuvo que ser hospitalizado durante tres días. Desde entonces, ha dicho repetidamente que se considera "inmune", aunque ha asegurado que será vacunado cuando llegue el momento.El magnate ha enfrentado críticas por restarle importancia a la pandemia y por haber guardado silencio en las últimas semanas sobre el número de muertes por coronavirus en Estados Unidos, que sigue batiendo récords. El país es el más enlutado del mundo por covid-19, con más de 318.000 muertes y 17,86 millones de contagios.fff/iba/yo/mps ------------------------------------------------------------- Primeras vacunas de Moderna contra covid-19 administradas en EEUUHartford, Estados Unidos, 21 Dic 2020 (AFP) - Una enfermera de Connecticut, en Estados Unidos, recibió este lunes la vacuna de Moderna contra el covid-19 ante las cámaras, lanzando la campaña de inoculación del nuevo inmunizante aprobado de emergencia el viernes. Mandy Delgado, enfermera en cuidados intensivos en el hospital de Hartford, se mostró "feliz" por "ser la primera en recibir" esa vacuna. "He visto a pacientes llegar con falta de oxígeno, y cómo su estado empeoraba progresivamente y morían, sin que su familia pudiera estar presente", dijo, justo antes de ser vacunada. El producto de Moderna se administra en dos dosis, inyectadas con un intervalo de unas semanas, al igual que la vacuna de la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BioNTech, con la que se empezó a inmunizar a la población hace una semana. Tras la aprobación del tratamiento de Moderna, estaba previsto que se empezara a utilizar este lunes en distintos puntos de Estados Unidos. Las condiciones menos estrictas de conservación de las vacunas de Moderna deberían darles a las entidades locales más facilidad para responder a las necesidades de las zonas más rurales y de difícil acceso, según las autoridades estadounidenses. Las vacunaciones en público se multiplican desde el lunes pasado. El objetivo es disipar las dudas de una parte de la población del país, que desconfía de la seguridad de la vacuna, a pesar de que la pandemia ha dejado en Estados Unidos unos 17,8 millones de contagios y más de 317.000 muertos. El vicepresidente, Mike Pence, recibió la vacuna de Pfizer/BioNTech el viernes, y se espera que el presidente electo, Joe Biden, haga lo mismo este lunes. cat/vgr/gma/lda