Facebook quiere permitir a fanáticos interactuar con famosos

(Bloomberg) -- Facebook Inc. está construyendo un nuevo producto de video que permitirá a las personas pagar a los creadores de contenido o las celebridades por la oportunidad de interactuar con ellos durante una transmisión en vivo.

La herramienta, llamada Super, permitirá a creadores, empresarios o celebridades organizar eventos de video interactivos en vivo. Los espectadores pueden dar propina a los creadores comprándoles regalos digitales, o pagar para “aparecer” junto a un creador durante la transmisión en vivo para hacer una pregunta o tomarse una selfie, según una persona familiarizada con la nueva función, quien habló bajo condición de anonimato porque no ha sido anunciada públicamente. Los creadores también podrán vender mercadería u otros productos junto a la transmisión en vivo.

Super se está desarrollando dentro del equipo de Experimentación de Nuevos Productos (NPE, por sus siglas en inglés) de Facebook, un grupo interno que crea aplicaciones independientes y otros productos. Super aún no se ha publicado, pero la compañía la está probando internamente, confirmó una portavoz de Facebook.

El concepto detrás de Super podría cobrar importancia a medida que más figuras públicas buscan conectarse digitalmente con los fanáticos durante la pandemia. Cameo, una aplicación que permite a las personas pagar a celebridades para enviar un mensaje de video personalizado a un amigo o familiar, estaba valorada en US$300 millones a mediados de 2019, según Axios. El lunes, Facebook lanzó una actualización de Collab, una aplicación que lanzó en mayo para que los músicos colaboren con los fanáticos en su música.

Facebook se ha convertido en la compañía de redes sociales dominante en el mundo en parte porque ha realizado adquisiciones exitosas y estratégicas, como Instagram y WhatsApp. Pero comprar nuevas compañías puede ser más difícil para Facebook: la compañía fue demandada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y un grupo de fiscales generales la semana pasada por supuestas prácticas anticompetitivas, lo que pone en duda la posibilidad de futuras adquisiciones.

Eso significa que la gigante social puede necesitar construir su próxima gran aplicación o servicio internamente. El equipo de NPE fue presentado en julio de 2019, y Facebook describe al grupo como “una comunidad interna de empresarios que prueban nuevas experiencias independientes”. NPE ha lanzado alrededor de 10 productos en el último año, incluida una aplicación de memes llamada Whale, una aplicación de eventos en vivo llamada Venue y una aplicación para parejas llamada Tuned. Ninguno de ellos se ha convertido en un producto independiente y conocido.

Facebook ha presionado más agresivamente por funciones de video en vivo este año, ya que el brote de covid-19 evita que las personas se reúnan en persona. La compañía lanzó una función de chat grupal llamamada Rooms en abril para competir con Zoom Video Communications Inc., y también ha hecho una exhibición pública de productos de construcción para creadores. También se peleó con Apple Inc. por las comisiones dentro de la aplicación, argumentando que tomar esas tarifas perjudica a los creadores durante una pandemia.

La compañía con sede en Menlo Park, California, lanzó un producto de eventos pagos en agosto, lo que permite a las pequeñas empresas o propietarios de páginas cobrar a los usuarios por ver una transmisión en vivo. Se expandió una característica de propinas digitales a principios de este año, por lo que se aplicaría a un grupo más amplio de creadores. Una portavoz de Facebook dice que la compañía no aceptará una parte del dinero generado a través de Super.

No está claro si Super se lanzará como una aplicación independiente o se incorporará a un producto existente de Facebook.

