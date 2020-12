Salomón Rondón: “Maradona me enseñó a amar el fútbol”

El futbolista José Salomón Rondón (Caracas, Venezuela, 1989) posa durante una entrevista a Efe en un hotel de Fuengirola. El ariete venezolano es el máximo anotador de la historia de la selección Vinotinto y, tras sus exitosas etapas en España, Rusia e Inglaterra, golea en la exótica Superliga de China. EFE/Jorge Zapata

Málaga, 7 dic (EFE).- José Salomón Rondón (Caracas, Venezuela, 1989) es sinónimo de gol. El ariete venezolano es el máximo anotador de la historia de la selección Vinotinto y, tras sus exitosas etapas en España, Rusia e Inglaterra, golea en la exótica Superliga de China, en las filas del Dalian Pro. Nueve de los 18 tantos de su equipo llevan su firma, a los que suma tres asistencias.

En una entrevista con la Agencia Efe durante una visita a Málaga, “El gladiador” profesa su admiración por el recientemente fallecido Diego Armando Maradona, confiesa cómo es competir en un país que vio nacer la covid-19 e insiste en su compromiso con la selección venezolana para poder lograr la clasificación del país a su primer Mundial.

Pregunta: ¿Qué le trae de vuelta a Málaga?

Respuesta: Hace diez años llegué a esta hermosa ciudad y tuve mi primer hijo aquí. Tengo muy arraigado a Málaga y a mi esposa y mis hijos les encanta. Además el clima, la comida y la gente se parecen mucho a mi país, por lo que elegimos Málaga como hogar.

P: Tras jugar en la liga española, la rusa y la Premier League ¿cómo es jugar en la Superliga China? ¿En qué se diferencia con las ligas europeas?

R: Todas las ligas tienen su dificultad y aunque la de china no sea muy vista es muy competitiva, ya que hay grandes equipos que compiten a nivel asiático como el Guangzhou Evergrande. Es la competitividad lo que la hace interesante. También depende de cómo juegue tu entrenador, yo tengo la suerte de tener a Rafa Benítez.

P: Ha jugado en muchos campeonatos en los que ha hecho lo que mejor sabe, marcar goles ¿Qué le ha aportado cada una de estas ligas?

R: Te aportan experiencia. Cuando llegué a Las Palmas (España) con 17 años lo único que quería era aprender y mejorar cada día. Con el paso de los años, he ido mejorando y he hecho lo que se me ha pedido, hacer goles, siempre con la visión de mejorar y hacerlo bien.

P: Antes ha mencionado la importancia de Rafa Benítez ¿Cómo valora que sea él el entrenador del Dalian Pro?

R: Mi historia con Benítez empezó cuando apostó por mí para llevarme a Newcastle cuando yo había descendido con el West Bromwich Albion. Me llamó y me preguntó si quería jugar en su equipo. Solo con escuchar el nombre de Rafa Benítez te impresiona, ya que es un grande del fútbol y, sin dudarlo, fui a Newcastle, al que llegué sin ritmo y sin pretemporada, aunque la segunda parte de la temporada fue mejor. Ahora le doy las gracias a Benítez por darme la oportunidad de trabajar con él y su cuerpo técnico y por seguir nutriéndome de su fútbol.

P: ¿Es beneficioso para su juego trabajar con Benítez?

R: Sí, por supuesto. Depende también del resto de jugadores, de la preparación de partidos y de entrenamientos. El fútbol chino es distinto en ciertas cosas al fútbol europeo y es cuestión de adaptarse.

P: ¿Cuál sería por ahora el gol más bello de su carrera?

R: Me vienen algunos a la cabeza, pero sería egoísta elegir uno. He hecho goles bonitos y otros en los que solo tengo que empujarla, pero considero que un delantero también tiene que estar para eso y me ha ido bastante bien.

P: Hablando de goles, es el máximo goleador de la selección venezolana ¿Qué significa eso para usted?

R: Es un sueño. Desde niño siempre había soñado con vestir la camiseta de la selección nacional y era algo que tenía entre ceja y ceja a nivel personal.

P: ¿Cuál es ahora el principal objetivo de la Vinotinto?

R: Lo que todos queremos es jugar un Mundial. Las eliminatorias sudamericanas son difíciles, pero vamos bien. Hay una camada de jugadores que vienen haciendo papeles muy importantes dentro de sus clubes e incluso de sus ligas, lo que es muy importante para el crecimiento del fútbol venezolano. Ese es nuestro sueño.

P: Se acerca Catar 2022 y Venezuela ha experimentado una mejoría en los últimos años ¿Es el momento perfecto para jugar el primer Mundial?

R: Ya en 2014, en el Mundial que se celebró en Brasil, teníamos una plaza más porque Brasil era anfitrión y ya estaba clasificado. La clasificación era más accesible y estuvimos muy cerca de conseguirlo. Las eliminatorias sudamericanas son muy complicadas, ya que va cambiando la pelota, el clima o la altura y hay viajes de 8 o 9 horas, pero tenemos una gran oportunidad para clasificarnos.

P: En las primeras fechas de eliminatorias sudamericanas, se perdió dos partidos porque debía guardar cuarentena ¿Cómo vivió esa situación desde la distancia?

R: Fue algo muy duro porque estaba muy ilusionado por ir a jugar con la selección contra uno de mis rivales favoritos, Colombia. Era un partido muy importante por lo que significa un buen comienzo de eliminatorias. La cuarentena era una decisión obligatoria y lo viví con mucha frustración, porque la selección es innegociable y me llena de orgullo. Entiendo el contexto actual por lo que traté de llevarlo de la mejor manera posible.

P: Y a la vuelta, gol decisivo ante Chile en un partido que terminó 2-1. Tras éste escribió “nunca me fui y siempre vuelvo” ¿Era una manera de reivindicarse?

R: Sí, porque he sido criticado por muchas de las decisiones que he tomado como irme a jugar a Rusia o a China, aunque sé que esto es parte del juego. Yo trato de aceptarlo de la mejor manera. Mucha gente puso en duda mi compromiso o rendimiento con la selección y es algo con lo que hay que vivir, pero creo que siempre me entrego al cien por cien. Yo sigo aquí, estoy aquí y seguiré hasta que las piernas me digan basta.

P: ¿Qué es lo que más enorgullecería a Rondón?

R: Mi deseo personal es seguir siendo el máximo goleador de la selección nacional y seguir ampliando ese récord. Aunque ir al Mundial sería algo histórico sabiendo que el futbolista venezolano siempre ha tenido que remar contracorriente para alcanzar la gloria dentro del fútbol. Sería “pisar fuerte”.

P: Tras la muerte de Diego Armando Maradona, usted escribió “Gracias por tu fútbol” ¿Cómo le influyó Maradona?

R: Yo no lo vi jugar, pero para quien sepa de fútbol Maradona es un nombre importantísimo que marcó lo que significó el mundial del 86 para Argentina y todo lo que hizo después. Personalmente, me enseñó a amar el fútbol. El fútbol es un arte y al entrar al campo los problemas se van para el futbolista. Yo lo amaré por lo que hizo dentro del campo y fue uno de los mejores de la historia.

P: ¿Tiene otros referentes?

R: Sí, Ronaldo Nazario. Él era “otra cosa”. Desde pequeño mi padre me hacía fijarme en los delanteros porque decía que el fútbol son goles. Tengo admiración por lo que significó y por cómo vivió el fútbol.

P: Hay algo innegable de lo que debemos hablar, el coronavirus ¿Cómo se vive en China y cómo lo vive usted?

R: El covid-19 allí fue una situación peculiar. Ha sido un año bastante raro. En China ya llevaban un control de quien había o no tenido síntomas dos meses antes que en Europa. En la liga era igual. Allá donde ibas te hacían un test y había una aplicación en China donde te identificaban para saber sí habías pasado la covid o si estaba todo normal. Ellos lo han manejado de una manera muy seria. La cultura influye mucho y todos los habitantes de China cumplen lo que se les exige “a rajatabla”. Ahora parece que no ha pasado nada allí pero han sido meses muy duros. Cuando volvimos de la pretemporada en Marbella estuvimos casi 80 días en los que solo se podía salir del mismo hotel para entrenar y jugar. Fue una experiencia que me hizo valorar muchas cosas y espero que todo pase lo más rápido posible.

P: Aunque ahora parezca un poco lejano, jugó en el Málaga que se clasificó para la Liga de Campeones ¿Qué recuerda de esos años?

R: Recuerdo que había unos magníficos jugadores y una plantilla equilibrada. Era uno de los más jóvenes junto a Isco, Portillo o Recio. Luego estaban los más experimentados como Willy Caballero, Demichelis, Kameni o Mathijsen. Era un equipo bastante bonito y conseguimos clasificarnos a Champions. Este fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera junto a la Liga que gané en Rusia con el Zenit de San Petersburgo.

P: ¿Y qué me dice del míster, Manuel Pellegrini?

R: Tengo maravillosos recuerdos de él y de su cuerpo técnico. Le encantaba un equipo que jugara con la pelota y había un grupo compacto. El buen ambiente y la camaradería que había en esos jugadores es lo que hacía un equipo exitoso.

P: ¿Sigue la situación actual del Málaga? ¿Qué opina?

R: Desde la distancia, por el tema de horarios, es complicado pero siempre los he seguido. Ahora están en un proceso de “saneamiento” pero los chicos de ahora lo están haciendo bastante bien. Es muy triste que después de haber vivido esos momentos dorados en la historia del equipo, el club esté viviendo una situación así. Les deseo que salgan de este bache y vuelvan a Primera División.

P: ¿Vislumbra el final de su carrera?

R: Sí, el momento llegará y habrá que dar un paso al costado. De momento me siento con fuerzas y me han respetado las lesiones y he tomado las decisiones correctas. Me quedan dos años de contrato en China y luego ya veremos qué pasa. Me gustaría poder experimentar en la Major League Soccer (MLS) de EE.UU, o volver a Sudamérica o España. No sé si me alcanzarán los años o las piernas para eso.

P: ¿Dónde le gustaría retirarse?

R: Es difícil. Málaga ha significado mucho para mí y Boca Juniors es algo con lo que siempre soñé por lo que significa en Sudamérica. Ahora que tengo familia, dejaré que el futuro me lleve donde me tenga que llevar. No me gustaría terminar arrastrándome por los campos.

P. ¿Qué hará Salomón Rondón tras su retiro?

R: No me gustaría desprenderme del fútbol. He estado estudiando e instruyéndome porque este mundo no sabes lo que te puede deparar. Quiero estar involucrado de alguna manera. Es imposible estar toda una vida jugando al fútbol y de un día a otro desconectar. He aprendido muchísimo y puedo aportar también, por lo que para eso hay que prepararse.