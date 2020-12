Sube a 2.941 cifra de muertos por covid-19 en Honduras desde marzo

La pandemia de la mortal enfermedad se ha extendido por los 18 departamentos que tiene el país centroamericano, que al cerrar marzo registraba los primeros diez decesos.. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- Los primeros dos casos de sospechosos con la covid-19 en Honduras se registraron el 4 de marzo, nueve meses después la cifra de muertos ha ascendido a 2.941, mientras que las personas que han contraído la enfermedad suman 109.960, informó este viernes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

La pandemia de la mortal enfermedad se ha extendido por los 18 departamentos que tiene el país centroamericano, que al cerrar marzo registraba los primeros diez decesos.

En su informe diario, el Sinager indicó en un comunicado que de 618 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 200 dieron positivo, con los que se elevó a 109.960 la cifra de contagios.

Además, el organismo sanitario sumó tres nuevos decesos, que dejan la estadística en 2.941.

Del total de pacientes diagnosticados con covid-19, según el Sinager, 567 están hospitalizados, y de ellos 439 presentan un cuadro clínico estable, 117 están en condición grave y 11 en unidades de cuidados intensivos.

Otra estadística del Sinager señala que los pacientes que se han recuperado de la mortal enfermedad son 49.096 con 143 nuevos casos registrados hoy.

El jueves, el Parlamento hondureño aprobó la Ley de Vacuna Gratis para Todos contra la Covid-19, atendiendo una iniciativa enviada por el Ejecutivo.

La iniciativa no contó con el voto de una treintena de diputados opositores que aducen tener dudas sobre la adquisición de las vacunas, tomando en cuenta que hubo presunta corrupción en la compra de siete hospitales móviles en Turquía, entre marzo y abril, al ser sobrevalorados.

Además, de los siete hospitales, los últimos tres llegaron hasta el 21 de noviembre.

La diputada Melvis Ortiz, del Partido Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición en el Parlamento, dijo que votó en contra de la nueva ley "porque es algo delicado, que no vayan a perecer como con esos hospitales móviles que al final no sirvieron".

Añadió que no está en contra de la ley para obtener vacunas gratuitas para los hondureños, pero que en su partido lo que quieren es que haya transparencia.

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, lamentó que varios diputados no hayan votado a favor de la nueva ley y enfatizó en que todos los hondureños se beneficiarán con el suministro de la vacuna.

"El mundo entero está garantizando que su población tenga la vacuna. Bajo el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández se tiene asegurado que la dosis de aplicación de la vacuna llegue a todos los hondureños", recalcó.

Dijo además que la adquisición y aplicación de la vacuna será transparente.