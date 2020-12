17-23. Seahawks se imponen a Eagles y se quedan solos de líderes en el Oeste

Filadelfia (EE.UU.), 30 nov (EFE).- El receptor abierto DK Metcalf volvió a ser decisivo en la ofensiva se los Seahawks de Seattle, que vencieron este lunes a domicilio por 17-23 a los Eagles de Filadelfia, en partido correspondiente a la Semana 12 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Metcalf, que pudo haber sido seleccionado por los Eagles en el sorteo universitario, acabó el partido con 10 recepciones para 177 yardas, siendo el mejor objetivo del mariscal de campo estelar Russell Wilson, que pasó para 230 yardas, incluido un envío de anotación.

El receptor abierto estelar de los Seahawks seguía disponible cuando los Eagles tomaron al receptor abierto español J.J. Arcega-Whiteside en la segunda ronda con la selección 57 en el sorteo universitario del 2019. Arcega-Whiteside tiene apenas 12 recepciones en su carrera.

Metcalf, quien fue la última selección de la segunda ronda, tuvo su mejor juego de su año de novato en el triunfo de Seattle sobre Filaelfia en los playoffs de la campaña anterior, y demostró nuevamente por qué es uno de los mejores receptores de la NFL.

Su recepción de 52 yardas en tercera oportunidad y 13 abrió la puerta para el pase de touchdown de una yarda de Wilson al receptor abierto David Moore que puso a los Seahawks al frente 0-7.

El equipo de Seattle (8-3) se colocó un juego por delante de los Rams de Los Angeles, que ayer, domingo, perdieron en su campo (20-23) ante los 49ers de San Francisco, como líderes de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Mientras que los Eagles (3-7-1) cayeron medio juego detrás de los Giants de Nueva York y de Washington, quienes comparten el liderato de la División Este con marca perdedora de 4-7.

El mariscal de campo de los Eagles, Carson Wentz, no cedió muchas jugadas al suplente Jalen Hurts, pero tuvo otra complicada actuación.

Wentz completó 25 de 45 pases para 215 yardas con dos touchdowns, una interceptación, fue derribado seis veces y dejó en 73,9 el índice de pasador, en una clara demostración de todos los problemas que tuvo que enfrentar durante el partido.

La defensiva de Seattle llegó al partido como la que más yardas permite en la NFL y la mayor cantidad de yardas por pase en contra, pero contuvo a la inepta ofensiva de Filadelfia con apenas 250 yardas ganadas.

Tras el parcial de 0-7, el corredor Chris Carson se abrió paso entre la defensiva de los Eagles para un acarreo de 16 yardas que amplió la ventaja a 0-14.

Los Eagles no consiguieron un primero y 10 hasta que Wentz corrió para 20 yardas con menos de cinco minutos por jugar en la primera mitad.

Wentz se escapó otras 13 yardas en tercer down y 5 por avanzar para mantener con vida a la ofensiva y lanzó un pase de touchdown de 3 yardas al ala cerrada Dallas Goebert para que los Eagles llegasen al descanso con la desventaja de 6-14.

Un gol de campo de Jake Elliott de 42 yardas redujo la diferencia a 9-14 en el tercer cuarto. Jason Myers respondió con gol de campo de 44 yardas para extender nuevamente el margen a 8 (9-17).

Después de que un castigo de Cedric Ogbuehi anuló una escapada de touchdown de 17 yardas del corredor Carlos Hyde, Myers conectó un gol de campo de 33 yardas y más tarde añadió uno de 39 para sentenciar la victoria de los Seahawks.

El ala cerrada Richard Rodgers atrapó un balón desviado en un pase desesperado de Wentz para un touchdown de 33 yardas en el último minuto del encuentro, pero el daño ya estaba hecho y el marcador sentenciado a favor del equipo de Seattle.



