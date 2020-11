Cirque du Soleil planea regreso a EE.UU. el próximo año

(Bloomberg) -- Cirque du Soleil Entertainment Group surgió de la protección judicial con nuevos propietarios, un enfoque en las ciudades más grandes del mundo y un plan para abrir espectáculos en EE.UU. el próximo verano.

Los espectáculos de Cirque en Las Vegas y una nueva producción en un resort de Walt Disney Co. de Florida probablemente se reanudarán primero, según su director ejecutivo, Daniel Lamarre, quien mantuvo su trabajo después de la reestructuración. Si bien algunos espectáculos itinerantes pueden volver a la carretera el próximo año, la compañía con sede en Montreal apunta a 2022 para volver a los niveles vistos antes de la pandemia de covid-19.

“Necesitamos distribuir la vacuna a una escala que la gente pueda sentirse segura de venir a nuestros lugares”, dijo Lamarre en una entrevista el martes. “Tenemos que volver a cierta normalidad”.

Cirque, que ahora es propiedad de antiguos acreedores, incluidos Catalyst Capital Group Inc., también quiere que los programas de gira dediquen más tiempo a grandes mercados como Nueva York, Toronto o Tokio, y menos a destinos más pequeños, según Lamarre. La compañía aún no ha decidido si el número de producciones se reducirá.

La compañía de presentaciones en vivo solicitó protección de los acreedores en junio, después de que la pandemia la obligara a cerrar todos sus 44 espectáculos. En la reestructuración, los acreedores de primer gravamen terminaron con casi todo el capital, mientras que los accionistas, incluidos TPG y el fondo de pensiones de Quebec, eliminaron su capital. Los nuevos propietarios están inyectando US$375 millones para el relanzamiento.

Dos programas, en China y México, han reanudado hasta ahora las operaciones. Cirque firmó extensiones para cinco de sus espectáculos en Las Vegas, incluidos cuatro en propiedades de MGM Resorts International, durante 19 años en total, lo que para Lamarre es “una forma de brindar mucha confianza a nuestros nuevos propietarios”.

Además de Catalyst, los propietarios destacados incluyen Sound Point Capital Management LP, CBAM Partners y Benefit Street Partners, según Lamarre. Los cuatro “están aquí para tomarse el tiempo necesario para aportar valor a la compañía”, dijo.

No hay planes para vender ninguno de los activos que Cirque ha agregado en los últimos años, dijo.

Por separado, la compañía nombró el martes a su junta directiva, liderada por los copresidentes Gabriel de Alba, director gerente de Catalyst, y Jim Murren, expresidente y director ejecutivo de MGM Resorts hasta su retiro este año. MGM Resorts ha sido el hogar de varios de los espectáculos de Cirque en Las Vegas. George Kliavkoff, otro ejecutivo de MGM, también forma parte del consejo.

Nota Original:Cirque du Soleil Revival Includes Return of U.S. Shows Next Year

