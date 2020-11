WOM apuesta por telefonía móvil en Colombia con US$1.000M

(Bloomberg) -- WOM, una empresa emergente de telefonía móvil, está apuntando a la expansión en Colombia con una inversión de US$1.000 millones que le permitirá enfrentarse a competidores como la marca Claro del multimillonario Carlos Slim.

La compañía, propiedad de la empresa de capital privado Novator Partners LLP del magnate islandés Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson, está desplegando su servicio de telefonía móvil de bajo costo en el país de 50 millones de habitantes, donde aproximadamente la mitad de los clientes de celulares utilizan Claro, de la marca dominante de Slim, América Móvil SA. WOM ve potencial para ganar cerca de 25% del mercado dentro de cinco años al ofrecer una alternativa a la competencia de mayor precio, dijo el director ejecutivo, Chris Bannister.

“La gente aquí está decepcionada con sus empresas de telecomunicaciones, con las grandes empresas”, dijo Bannister en una entrevista en video desde Bogotá, vistiendo una camiseta “Womster”. “Los consumidores en Colombia están cansados de los altos precios, el mal servicio”.

La compañía hermana de WOM Colombia en Chile, también controlada por Novator, ha ganado cerca de 22% de participación de mercado en los cinco años desde su lanzamiento. A pesar de los cierres por covid, aumentó los ingresos en 20% y los suscriptores en 13% en el tercer trimestre, en comparación con el año anterior, según una nota de Lucror Analytics.

Los bonos con vencimiento en 2024 de WOM Chile han tenido un retorno de 41% este año, el mejor desempeño entre los más de 800 bonos corporativos seguidos por un índice de mercados emergentes de Bloomberg Barclays, que ha tenido un retorno promedio de 5,8%.

El enfoque de la compañía en las llamadas cuentas pospago, que representan más de 90% de los ingresos por servicios, y su “sólido valor para el cliente” le ayudaron a mostrar un rendimiento operativo resistente este año, dijo Sebastian Hofmeister, un analista de Lucror que tiene una recomendación de compra sobre los bonos.

WOM es una de cinco empresas de telecomunicaciones que ofertan para licencias 5G en Chile, que el Gobierno adjudicará en febrero.

‘Dominar en Colombia’

El año pasado, Novator definió planes para ingresar al mercado colombiano, ganar una subasta de ancho de banda del Gobierno y comprar una participación mayoritaria en la empresa de telecomunicaciones en dificultades Avantel, que está reestructurando con el apoyo de más de 80% de los acreedores, dijo Bannister.

Bannister, quien ha lanzado compañías en Myanmar, Polonia y, más recientemente, pasó más de cuatro años liderando WOM en Chile, dijo que la compañía invertirá mucho para construir una red en Colombia en los próximos años.

Planea instalar 8.000 antenas, de las cuales aproximadamente 70% contratará con empresas externas y el resto las construirá solo, y eventualmente contratará a 2.500 empleados, en comparación con unos 1.200 actualmente. Bajo su licencia, está obligada a proporcionar servicios a 674 áreas rurales que actualmente no están conectadas.

El mercado colombiano, con casi 65 millones de suscriptores celulares, está dominado actualmente por Claro, Movistar y Tigo. Un estudio de la consultora Arthur D. Little descubrió que el mercado colombiano se encuentra entre los más concentrados y costosos del mundo, al comparar los precios de datos.

Bannister dijo que esto hace que el mercado esté maduro para un nuevo operador. Eventualmente ve la posibilidad de que WOM se expanda a otros países de la región.

“Hay más países en América Latina como Chile y Colombia donde creemos que el modelo WOM funcionará”, dijo. “Pero primero tenemos que dominar en Colombia”.

