Portaltic.-Nvidia GeForce Now llega a iPhone y iPad a través de una beta para el navegador Safari

17/11/2020 Nvidia GeForce Now en iOS. POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A NVIDIA



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Nvidia ha anunciado que su servicio de videojuegos en 'streaming' GeForce Now ya está disponible para dispositivos móviles iPhone y iPad de Apple a través de una beta compatible con el navegador Safari.



Nvidia GeForce Now tiene en la actualidad 5 millones de jugadores registrados que pueden acceder a 750 videojuegos de forma instantánea desde la nube, 75 de ellos gratuitos, así como a servicios externos como Ubisoft Connect, incluido su último lanzamiento, Assassin's Creed Valhalla.



Geforce Now podrá jugarse desde este jueves desde el navegador Safari de Apple, según ha anunciado la empresa en un evento en línea para la prensa europea al que ha asistido Europa Press.



Esto resulta posible a través del lanzamiento de una nueva beta del servicio para el sistema operativo iOS, que es compatible con los móviles iPhone y tabletas iPad de Apple.



Hasta el momento, no resultaba posible acceder a Nvidia GeForce Now desde los móviles de Apple, ya que la App Store oficial de la compañía no acepta las aplicaciones de servicios de videojuegos en la nube, como Google Stadia y xCloud de Microsoft, al no poder revisar los juegos individualmente. El acceso al servicio a través del navegador sí estaría permitido.



GeForce Now en Safari para iOS requiere el uso de un mando físico por lo que los juegos de teclado y ratón no están disponibles debido a una limitación de la plataforma. Nvidia está trabajando para que exista una versión táctil de Fortnite, lo cual demorará la disponibilidad del juego en GeForce Now.



STEAM SYNC Y NUEVOS LANZAMIENTOS



Además, Nvidia ha anunciado también durante el encuentro en línea otras novedades que irán llegando a su plataforma GeForce Now próximamente.



Una de ellas es la nueva función Steam Sync, que permite sincronizar automáticamente los juegos de la biblioteca de Steam de cada jugador con GeForce Now, de forma que se puedan jugar de forma instantánea en el servicio de Nvidia.



Otra plataforma compatible será GOG, el servicio de venta y distribución de videojuegos de la empresa polaca CD Projekt -responsable de la saga Dark Souls-, que será la cuarta plataforma que podrá usarse junto al servicio de Nvidia para adquirir juegos, aunque por el momento Nvidia no ha anunciado la fecha.



Nvidia ha asegurado también que el nuevo videojuego de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, estará disponible en GeForce Now desde el momento de su lanzamiento, que tendrá lugar el 10 de diciembre después de varios retrasos.



El servicio de videojuegos en la nube de Nvidia está soportado por 22 centros de datos distribuidos en todo el mundo, seis de ellos en Europa Occidental, incluido el más reciente, en Sofía (Bulgaria), para la región de los Balcanes.



Nvidia presentó el pasado mes de septiembre su nueva familia de tarjetas gráficas de gama alta GeForce RTX 30, y ahora ha anunciado que proporcionará a las personas que las compren un año gratuito de suscripción de GeForce Now.



Las suscripciones, denominadas 'founders', tienen un precio de 5,49 euros al mes, o 27,45 por 6 meses. Permiten acceso prioritario, más duración de sesiones y mejor rendimiento con las tarjetas RTX de Nvidia.



La compañía ha asegurado también que la arquitectura Ampere, otra de las características introducidas en las nuevas gráficas RTX 30, llegará a los servidores de GeForce Now en el próximo año 2021.



Asimismo, la experiencia en Chrome webRTC llegará a más plataformas en el primer trimestre del año que viene. WebRTC, o Web Real-Time Communication, es un protocolo de comunicación de código abierto que permite a los navegadores y las aplicaciones móviles intercambiar información en tiempo real en cualquier sistema operativo.