Twitter dice que logró frenar desinformación sobre elecciones

(Bloomberg) -- Twitter Inc. dijo que los cambios a sus productos realizados antes de las elecciones estadounidenses, incluido uno que hizo más complicado compartir las publicaciones de otras personas, disminuyeron la difusión de información errónea en el servicio de redes sociales.

La compañía con sede en San Francisco dijo el jueves que colocó etiquetas en 300.000 publicaciones de usuarios del 27 de octubre al 11 de noviembre por violar sus reglas sobre desinformación electoral. Twitter también dijo que los cambios en su función de retweet antes de la votación del 3 de noviembre fueron útiles para limitar la propagación de publicaciones confusas o engañosas.

Antes de que los usuarios pudieran transmitir un mensaje, la nueva herramienta les pedía que proporcionaran sus propios comentarios, un proceso conocido como citación en Twitter. Twitter dijo que los tuits con citas, destinados a alentar a las personas a compartir más contexto en las publicaciones, aumentaron un 26% como resultado del mensaje, y los retuits regulares disminuyeron 23%. En general, los tuits con citas y los retuits combinados disminuyeron 20% en total, dijo la compañía en una publicación de blog.

“Este cambio ralentizó la difusión de información engañosa en virtud de una reducción general en la cantidad de intercambio en el servicio”, dijo Twitter, aunque no proporcionó detalles sobre cuánta información errónea se evitó que proliferara. La compañía planea dejar el aviso en su lugar, ya que se necesita “más tiempo para estudiar y comprender completamente el impacto”.

Tanto Twitter como Facebook Inc. estaban bajo presión para frenar la difusión de información errónea en sus servicios durante las elecciones. Ambas redes sociales etiquetaron publicaciones engañosas sobre el resultado de las elecciones y crearon reglas que prohíben a los usuarios intentar deslegitimar los resultados de las elecciones.

Ambas también implementaron cambios de productos para frenar la desinformación viral. Además de incitar a la gente a que cite tuits en lugar de retuitear, Twitter dejó de poner recomendaciones para que los tuits y los usuarios los sigan directamente en los feeds de las personas. Dijo que el esfuerzo no condujo a una “diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de desinformación” y se revertirá a partir del jueves.

Facebook también hizo cambios, incluida una prohibición temporal de publicidad política inmediatamente después del cierre de las urnas la noche de las elecciones. Esa prohibición se ha extendido hasta por un mes para evitar que los candidatos publiquen anuncios destinados a cuestionar los resultados, lo que el presidente Donald Trump ha estado haciendo regularmente. Twitter ha rechazado durante mucho tiempo los anuncios políticos o temáticos.

Twitter dijo que si bien vio niveles récord de discusiones relacionadas con las elecciones en su plataforma, las 300.000 publicaciones que etiquetó como información errónea representaron solo el 0,2% de todas las publicaciones relacionadas con las elecciones en el servicio entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre. Facebook dijo esta semana que el contenido político representó solo 6% de todo el contenido que la gente ve en el servicio.

