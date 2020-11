La desolación que deja Eta en Guatemala podría ser similar al Mitch y Stan

Socorristas buscan víctimas en el área del desastre donde se estima que decenas de personas murieron por una alúd provocado el pasado jueves 5 de noviembre de 2020 por el paso de la tormenta Eta. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 11 nov (EFE).- El paso del fenómeno tropical Eta en Guatemala dejó un escenario desolador y efectos ambientales, sociales y económicos que aún son objeto de análisis y que podrían ser semejantes o incluso más graves que los causados por el huracán Mitch en 1998 y la tormenta Stan en 2005.

Con más de 649.000 personas afectadas según la última actualización este jueves, 100.000 albergadas (en sitios oficiales y comunitarios), 46 fallecidas y al menos 96 desaparecidas (soterrados, en su mayoría), las cifras duras de Eta y su comportamiento meteorológico revivieron las catástrofes provocadas por Mitch y Stan.

Las autoridades de protección civil y el Gobierno guatemalteco aún evalúan los daños de la depresión tropical, pero con varios poblados todavía inundados y otros más incomunicados, los presagios no son alentadores.

La mayor parte del daño por Eta se encuentra en el norte del país, específicamente en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Quiché y Huehuetenango, donde se reparten víveres mediante helicópteros guatemaltecos y de EE.UU. que auxilian a las víctimas en poblados aislados por derrumbes en carreteras.

Uno de esos vuelos se realizó en un helicóptero Chinook que partió con ayuda a Puerto Barrios, cabecera departamental de Izabal, en la costa al océano Atlántico, según constató la Agencia Efe.

LOS CASOS MITCH Y STAN

En el caso de Mitch, el 27 de octubre de 1998, dejó rastro de inundaciones, deslaves y derrumbes en cinco departamentos del este, noreste y norte del país. Ocasionó 268 decesos según diversos recuentos, y la evacuación de más de 46.000 personas, además del traslado a zonas seguras de más de 2.500 personas que habitaban zonas de riesgo en la Ciudad de Guatemala.

Stan, que inició su impacto en el país centroamericano el 5 de octubre de 2005, causó estragos en 15 de los 22 departamentos, con más de 3,5 millones de personas perjudicadas por el fenómeno, que causó además 669 fallecidos y 884 desaparecidos.

El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), David de León, comentó a Efe que "en cuanto a condiciones de cómo ingresó el huracán Eta a la región centroamericana, comparado con Mitch en el 98, fue distinto, pues ingresó por Honduras y se fue debilitando".

El huracán Mitch "generó más lluvias importantes en todo el país, por lo que no es comparable (con Eta)", mencionó, pero esgrimió que si se compara el nivel de lluvia en los lugares de mayor afectación de Eta, como son los departamentos de Izabal (noreste) y Alta Verapaz (norte), "sí podría compararse (ambos fenómenos)".

De León agregó que, si bien existe evaluación de pérdida de daños, se trata de "un proceso que está por iniciar". De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas apoyará a Guatemala con ese análisis particular, por lo que "ya fue enviada la nota para iniciar con el procedimiento", dijo.

En cuanto a la tormenta tropical Stan, esta "tuvo otra dimensión, con mayor afectación del suroeste del país y la meseta central", comentó el portavoz de la Conred.

DESENLACE INCIERTO

Los daños de Eta en la agricultura y plantaciones de palma africana, banano, hule y café se han dejado sentir en el país centroamericano, a decir del presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Nils Leporowski.

"En el norte del país sí se puede comparar y posiblemente haya sido hasta peor Eta que Mitch", manifestó Leporowski, quien recordó que el huracán de 1998 afectó "más áreas del país, pero Eta fue más específico en el norte y la tormenta Stan (de 2005) afectó más la costa sur del país".

El Gobierno guatemalteco decretó estado de calamidad en 10 de los 22 departamentos del país, una propuesta avalada el miércoles por el Congreso guatemalteco.

La exprimera dama (2000-2004) y diputada Evelyn Morataya, del partido opositor Bienestar Nacional (Bien), por su parte, dijo a Efe que aún no sabe si es "muy pronto" para comparar los fenómenos, a menos de una semana de haber iniciado la lluvia en Guatemala por Eta.

Morataya recuerda que Mitch "golpeó a todo el país" y ahora la depresión tropical "afectó más el norte y nororiente", por lo que, enfatizó, no sabe "por qué el Gobierno y los diputados (aliados y oficialistas) aprobaron el estado de calamidad en departamentos como Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa (del sureste y este), donde no azotó como en el norte, sino algunos municipios".

La congresista, que denunció agresiones misóginas durante su razonamiento en el pleno al votar a favor del estado de calamidad, tampoco entendió por qué les "toma por sorpresa nuevamente un fenómeno como Eta, si se supone que la Conred avisó con mucha anticipación que se avecinaba esta tormenta".