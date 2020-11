Luis Javier Suárez: estar con Colombia es "un sueño que perseguía desde niño"

Fotografía cedida este martes por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en la que se registró a los jugadores de la selección Colombia: Jefferson Lerma (c), Jeison Murillo (i) y Yerry Mina, durante un entrenamiento, en Barranquilla (Colombia). EFE/Federación Colombiana Fútbol

Bogotá, 10 nov (EFE).- El delantero Luis Javier Suárez, que juega en el Granada cedido por el Watford, afirmó este martes que desde niño soñaba con hacer parte de la selección colombiana, a la que fue convocado por primera vez y que el viernes recibirá en Barranquilla a Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

"La verdad que estoy muy feliz de estar en esta selección Colombia, es un sueño que perseguía desde niño y que por fin se ha cumplido", afirmó Suárez, de 22 años, en una rueda de prensa en Barranquilla, donde ya está concentrado el equipo que dirige el entrenador portugués Carlos Queiroz.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de haber sido internacional por España, el exjugador del Real Zaragoza manifestó que Queiroz y su cuerpo técnico han estado pendientes de su progreso desde hace muchos meses y no tuvieron que convencerlo "de nada".

"Yo tenía muy claro, y creo que lo he dicho en muchas ocasiones, que mi sueño desde niño y mi prioridad siempre ha sido jugar con la selección Colombia", expresó el delantero, oriundo de la ciudad caribeña de Santa Marta.

El artillero del Granada debutó como profesional en el Leones colombiano en 2015, tiene también la nacionalidad española y tras llegar allí en 2016 ha jugado en el Real Valladolid B y el Gimnastic de Tarragona, además del Zaragoza, con el que anotó 19 goles la temporada pasada.

En ese sentido señaló que de esa experiencia en España podrá aportarle a la selección la madurez de un jugador "que tiene mucho que aprender".

Está feliz además porque tiene la oportunidad de compartir con jugadores tan importantes como David Ospina, portero del Nápoles; James Rodríguez, centrocampista del Everton, y Duván Zapata, goleador del Atalanta.

"Llegar a compartir esta experiencia con ellos, para cualquier jugador colombiano es un sueño hecho realidad, la bienvenida ha sido estupenda, como si hubiese estado toda la vida con ellos", aseveró.

En cuanto a la selección de Uruguay, Suárez afirmó que tiene centrales como Diego Godín y José María Giménez que son "aguerridos, fuertes, contundentes y que no quieren dar nunca un balón por perdido".

"Uruguay siempre es aguerrido, esa garra charrúa que siempre se caracteriza de ellos. Nosotros tenemos que plantear nuestro juego, hacer nuestro trabajo y seguro que en este partido y en el siguiente sacaremos los puntos que queremos todos", expresó.

Otro de los futbolistas que compareció ante la prensa fue Edwin Cardona, del Boca Juniors, quien regresó a una convocatoria de Colombia tras 16 meses y agradeció a Queiroz la "linda oportunidad" que le brinda de vestir la camiseta tricolor.

El creativo valoró su retorno al Boca Juniors tras jugar un año en la liga mexicana como uno de los factores que influyó para volver a ser llamado a la selección colombiana.

"Cuando llegué a Boca el pensado también era ese, retomar mi nivel, estar en un club como lo es Boca, es algo muy especial para mí y mi carrera y sabía que tenía que demostrar en el club para que me tuvieran en cuenta en la selección", expresó.

Igualmente afirmó que le encantaría jugar junto a James, algo que cree que le haría "más fácil" su trabajo dentro del terreno de juego.

"Para mí sería genial, cuando se presente la oportunidad y nos den esa confianza que se requiere en la cancha, yo creo que el juego fluirá", aseveró.