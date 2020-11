La sanción de EE.UU. a Alemán busca dividir a la oposición en Nicaragua, dice su esposa

María Fernanda Flores de Alemán, diputada y esposa del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, habla durante una rueda de prensa hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 10 nov (EFE).- La diputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, aseguró este martes que las sanciones de EE.UU. al exmandatario forman parte de una estrategia que busca dividir a la oposición y alejar al partido PLC de la coalición que busca sacar del poder a Daniel Ortega en los comicios de 2021.

“Creo yo que es una estrategia de aquellos que en su momento nos invitaron a participar en la Coalición Nacional (amplio grupo opositor)”, dijo Flores, en una conferencia de prensa, en la que acusó a la disidente Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de estar detrás del supuesto complot, para afectar al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), presidido por Alemán.

En la víspera el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Alemán, Flores, y sus familiares cercanos “no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, debido a “su participación en importantes actos de corrupción como presidente de Nicaragua”.

“Si quieren utilizar excusas baratas para dividir a la oposición de este país, el pueblo va a juzgar, y se va a dar cuenta de que todo aquel que divide únicamente se está prestando al juego de la dictadura para mantener en el poder a Daniel Ortega (presidente)”, agregó.

La Alianza Cívica fue la organización que invitó al PLC a formar parte de la Coalición Nacional, a pesar de que este no fue bien recibido por todos los disidentes, por haber firmado un “pacto” con el sandinismo que revivió políticamente a Ortega en 2018, y le facilitó la vuelta al poder en 2007, donde se ha sostenido pese al rechazo de una parte de la población nicaragüense.

En días recientes la Alianza Cívica abandonó la Coalición Nacional, en medio de críticas porque su decisión dividió a la oposición, lo que se interpreta como beneficio para las pretensiones de Ortega, de mantenerse en el poder tras las elecciones de noviembre de 2021.

La diputada, que aparentemente creyó que el anuncio se limitaba a una publicación de Pompeo en Twitter, y no a una decisión del Departamento de Estado, sostuvo que “ese tuit del secretario de Estado no viene implicar absolutamente nada negativo, ni en la familia de Alemán, ni en el PLC, ni en ninguna de las posiciones que ocupamos hoy por hoy en la lucha para lograr la unidad de la oposición nicaragüense”.

No obstante, un portavoz de la también opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que también pertenece a la Coalición Nacional, confirmó que ha solicitado ante la gran organización opositora que revise la participación del PLC en el conglomerado, ante el temor de efectos negativos en los reclamos contra el que consideran un “dictador”, como es el caso de Ortega.

Flores insistió en que Alemán fue sobreseído de los cargos por corrupción en juicios que se celebraron en Nicaragua, Estados Unidos y Panamá, y que ella fue sancionada sin haber estado involucrada en ninguna acusación.