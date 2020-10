Mahi, de 'Supervivientes', y su novio Rafa, concursantes de 'La casa fuerte 2'

31/10/2020 MAHI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 31 (CHANCE)



En Socialité han dado la noticia de que Maricielo Pajares será una de las concursantes de esta segunda temporada de La casa fuerte y esta noche, Jorge Javier Vázquez nos ha dejado con la boca abierta al desvelar qué pareja nueva estará también en el concurso. Ellos son Mahi y su novio Rafa, al que conocemos porque iba al plató de Supervivientes a defender a su pareja, la que hizo una bonita amistad con Chelo García Cortés.



No solamente Jorge Javier Vázquez ha anunciado a estos dos nuevos concursantes, sino que han entrado en directo como locos de contentos para confesar cómo se sienten ahora que están a horas de entrar en el concurso: "Si muchísimo y con muchas ganas, además de impacientes". En cuanto a los demás participantes, Mahi ha desvelado que: "Yo Isa Pantoja ya esté con su mamá a Supervivientes y a Sonia Monroy me conozco sus canciones, canto mejor que ella eh. De Maricielo no sé nada, la verdad".



La pareja lleva muchos años saliendo y lo cierto es que en Supervivientes nos dimos cuenta del amor que sentían el uno por el otro, lo que no quita que puedan protagonizar alguna que otra discusión: "Ayer discutimos en el Mercadona, lo peor que puede pasar es que discutamos. La cajera se quedó... me quería quitar el azul del pelo y me quería echar un aceite en el pelo que era para quitar las manchas de las manos". Tendremos que esperar que empiece el reality para ver cómo evoluciona esta pareja que tanto dio qué hablar en Supervivientes.