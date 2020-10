Barbie Día de Muertos, entre la exaltación cultural y la explotación monetaria

SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO20 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio Zoila Muntané arregla las muñecas en un estante2. Zoom in Zoila Muntané arregla las muñecas en un estante3. Plano medio Zoila Muntané arregla las muñecas en un estante4. Plano general nueva muñeca Barbie para el Día de los Muertos5. Primer plano cara de la nueva muñeca Barbie para el Día de los Muertos6. Plano medio nueva muñeca Barbie para el Día de los Muertos 7. SOUNDBITE 1 - Zoila Muntané , artista resauradora y coleccionista de muñecas Barbie (mujer, 56 años, español, 24 seg.): "El año pasado que salió está muñeca de día de muertos que la diseñó una persona que tiene descendencia mexicana, que le encargaron que hiciera el diseño, me pareció muy bien porque quiere decir que siguen tomándonos en cuenta por las tradiciones que son muy importantes que se conozcan en todo el mundo." 8. Paneo de arriba hacia abajo nueva muñeca Barbie para el Día de los Muertos9. Plano general nueva muñeca Barbie para el Día de los Muertos10. Plano medio Zoila Muntané abre la caja en la que está la muñeca11. Plano medio Zoila Muntané saca la muñeca de la caja y la expone12. Plano general Zoila Muntané saca la muñeca de la caja y la expone MÉXICO, MÉXICO23 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano general El sociólogo Roberto Alvarez llega para una entrevista en un parque. MÉXICO, MÉXICO23 DE OCTUBRE DE 2020 14. SOUNDBITE 2 - Roberto Alvarez Manzo, sociólogo (hombre, 43 años, español, 18 seg.): "Puede ser también un oportunismo, en el sentido de que se estaría dando un tema de apropiación cultural, en en el que yo, empresario, me puedo beneficiar, puedo ver la manera en que extraigo un lucro o una ganancia de lo que en sí evidentemente no estaba hecho para eso." MÉXICO, MÉXICO20 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Cambio de foco colección de Barbies16. Primer plano Barbie 17. Primer plano Barbie 18. SOUNDBITE 3 - Carlos Sandoval , coleccionista de juguetes y diseñador gráfico (hombre, 54 años, español, 13 seg.): "" "En este caso no es una persona en particular pero es una tradición muy bonita, como pocas en el mundo y además que cada vez es más conocida en el mundo." 19. Plano medio muñecos de la colección de Carlos Sandoval 20. Plano general colección21. Plano medio muñecos que forman parte de la colección de Carlos Sandoval