El puertorriqueño Lary Over se une a Fredo Bang en el tema "21"

En la imagen, el cantante puertorriqueño Lary Over. EFE/David Amador Rivera/Archivo

San Juan, 24 oct (EFE).- El puertorriqueño Lary Over se unió al artista estadounidense del género hip hop Fredo Bang para sacar al mercado el tema "21", que el latinoamericano canta en español y el autor natural de Luisiana en inglés.

En un comunicado que se divulga este sábado se informó de que Lary Over trata así de dar un salto en su carrera en el intento de acercarse a la conquista del mercado anglosajón.

Tras haber trabajado la primera mitad del 2020 en colaboraciones junto a artistas latinos de impacto internacional como Jay Wheeler, Rauw Alejandro y Noriel, en temas que le acumuló al artista millones de reproducciones en distintas plataformas, Lary Over regresa con "21", propuesta que promete acercarle al mercado anglosajón junto al rapero emergente Fredo Bang.

El tema, que propone influencias de trap con una base de hip hop que prevalece a lo largo de la pieza, tuvo entre sus compositores a Franklin Martínez, actual presidente del sello discográfico Carbon Fiber Music.

"21" contiene fragmentos biográficos en la lírica de Fredo Bang que, complementado a las explosivas rimas en español de Lary Over, presentan una combinación musical nueva y una nueva faceta del artista que los fanáticos no conocían, según el comunicado.

Lary Over, continúa el comunicado, se propone separarse de sus contemporáneos mezclando la crudeza que se esconde detrás de sus pegajosas rimas junto a una base de hip hop anglosajón que, de la mano de Fredo Bang, promete ampliar el abarque de fanáticos de ambos artistas a nuevas fronteras.

Lary Over ha hecho del 2020 uno de sus años más productivos hasta la fecha con éxitos globales como "Matemos Las Penas" con Jay Wheeler, "Anda Deja" con Rauw Alejandro y Lil Geniuz y "Te Confisco Remix" con Noriel, Anonimus y Miky Woodz.

Firmado bajo el sello Carbon Fiber Music (quien maneja a talentos de talla internacional como Farruko, Ankhal y Sharo Towers), Lary Over quiere llegar a nuevo público con el tema "21".