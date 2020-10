Primeros datos de ratings TV muestran caída audiencia en segundo debate Trump-Biden

El presidente Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden participan en su segundo debate, Nashville, EEUU, 22 octubre 2020. REUTERS/Jim Bourg/Pool

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 23 oct (Reuters) - Un estimado de 55,2 millones de personas vieron el debate entre el presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden en las seis mayores cadenas de televisión estadounidenses el jueves, de acuerdo a datos preliminares de Nielsen.

Las cifras cayeron con respecto a los datos iniciales del primer debate de ambos en septiembre. El viernes más tarde se difundirán los números actualizados de las cadenas de cable.

Las cifras representan el promedio de audiencia en ABC de Walt Disney Co, CBS de Viacom Inc, NBC y MSNBC de Comcast Corp, Fox News Channel y CNN, propiedad de AT&T Inc.

Para el debate de septiembre, las cifras preliminares mostraron que 62 millones de personas sintonizaron las mismas cadenas, dijo CNN.

Durante el evento del jueves por la noche, Biden renovó sus ataques contra el manejo del presidente de la pandemia de coronavirus, mientras Trump hizo acusaciones no fundamentadas de corrupción a Biden y su familia. Fue el último encuentro cara a cara televisado antes de la elección del 3 de noviembre.

Trump adoptó inicialmente un tono más contenido que en el primer debate, que se entorpeció por sus constantes interrupciones. Los datos de los ratings finales del encuentro mostraron que la audiencia de televisión promedió los 73,1 millones de personas, ubicándose como la segunda mayor transmisión del año.

El debate presidencial más visto en la historia de Estados Unidos ocurrió en 2016 entre Trump y Hillary Clinton, que fue visto por 84 millones de espectadores de televisión.

(Reporte de Lisa Richwine. Editado en español por Lucila Sigal)