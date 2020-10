Argentina vence a Brasil y lidera el 4 Naciones; Uruguay y Chile escoltan

Teo Castiglioni (c-d), de Argentina, fue registrado este miércoles al disputa un balón con Felipe Sancery (2i), de Brasil, durante un partido del Sudamericano 4 Naciones, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 21 oct (EFE).- La selección de Argentina XV consiguió este miércoles su segunda victoria en el campeonato Sudamericano 4 Naciones al vencer a la de Brasil, mientras que Chile XV se impuso ante Uruguay.

Argentina lidera con nueve puntos, Uruguay y Chile tienen cinco y Brasil se mantuvo en el fondo de la clasificación sin unidades.

En la segunda fecha el equipo albiceleste, que comenzó perdiendo, se impuso por 40-15 con dos 'try' de Teo Castiglioni, dos de Ignacio Ruiz y otro de Matías Lucas Osadczuk.

Además, Castiglioni marcó tres conversiones y Santiago Mare cerró el resultado con otra más.

Para Brasil, Lucas Abud y Gabriel Paganini marcaron un 'try' cada uno, mientras que Matheus Augusto logró una conversión y Josh Reevers anotó con un penalti.

En el segundo partido, también jugado en el estadio Charrúa de Montevideo, Chile se impuso a Uruguay por 21-22.

Martín Sigren, Ignacio Silva y Alfonso Escobar con un 'try' cada uno marcaron para los vencedores.

Además, Santiago Videla logró dos conversiones y Francisco Urroz se sumó a la lista de anotadores con un penalti.

Para Uruguay, Federico Favaro anotó un 'try', una conversión y dos penaltis, mientras que Baltazar Amaya logró otro 'try' y Felipe Etcheverry un drop.

El próximo domingo se jugará la última fecha en la que Chile se medirá con Brasil y Argentina con Uruguay.