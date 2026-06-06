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Unas 500.000 personas asisten a la vigilia en la plaza de Lima, según Delegación de Gobierno

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Unas 500.000 personas asisten a la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima dentro de la visita apostólica que el Papa León XIV está haciendo a Madrid, según Delegación de Gobierno.

La organización esperaba una gran afluencia de público, con 240.000 personas inscritas, para una cita que aspira a convertirse en uno de los momentos más destacados de la agenda papal en Madrid.

León XIV ha llegado a la Plaza de Lima a bordo del Papamóvil al borde de las 21 horas después de interesarse por la labor del centro para personas en exclusión social CEDIA, en el barrio de Lucero, del distrito de Latina.

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