Las ayudas del Plan Renove se podrán solicitar desde este martes

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Madrid, 18 oct (EFE).- El sistema telemático que permitirá solicitar y cobrar las ayudas estatales para la adquisición de un vehículo correspondientes al Plan Renove se activará a las 10.00 de este martes, según el Ministerio de Industria, que prevé que los pagos comiencen a partir de diciembre.

Los solicitantes podrán subir su solicitud a través de la aplicación habilitada al efecto por Industria, en https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx, ha informado el departamento dirigido por Reyes Maroto.

La evaluación y validación de los expedientes de ayudas comenzará en noviembre y los primeros pagos llegarán a partir de diciembre, aunque el proceso se extenderá durante la primera mitad de 2021.

El Gobierno aprobó a mediados de julio el Plan Renove, que contempla ayudas públicas de entre 300 y 4.000 euros en función de la eficiencia del vehículo, además de 500 euros adicionales para casos de movilidad reducida, rentas bajas o si el coche que se entrega para achatarramiento tiene más de 20 años (para optar a la ayuda hay que entregar un coche de, al menos, 10 años).

Las ayudas del Renove, dotado con 250 millones de euros y al que se habrían acogido ya más de 110.000 operaciones, pueden solicitarse con carácter retroactivo para compras hechas desde el 16 de junio, aunque los compradores, tanto empresas como particulares, aún no han podido cobrarlas al no estar habilitado el sistema previsto para ello y que inicialmente esta planeado que se activara en septiembre.

De lo que sí han podido beneficiarse ya es del descuento al que se comprometieron los concesionarios, proporcional a la ayuda estatal, salvo en el caso de las ayudas máximas, en el que será de 1.000 euros.

En los anteriores planes de ayudas para la renovación del parque móvil, denominados PIVE, el concesionario adelantaba la ayuda estatal al comprador y tramitaba posteriormente su cobro, un sistema que no se ha podido replicar en esta ocasión ante la falta de "pulmón financiero" que presentan fabricantes y distribuidores debido a la crisis de la covid-19 y el desplome de las ventas.