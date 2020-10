Mexicano Carlos Moreno revela datos de la próxima telenovela "Fuego ardiente"

Fotografía cedida este miércoles, cortesía del Grupo Televisa, que muestra al productor Carlos Moreno, mientras posa para fotos en Ciudad de México (México). EFE/ Grupo Televisa SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 14 oct (EFE).- Luego de lo mucho que se ha especulado sobre la nueva telenovela "Fuego ardiente" del productor mexicano Carlos Moreno, él mismo reveló a Efe parte de la trama y del elenco que formará parte de la producción.

"Fuego ardiente" es la telenovela con la que el productor regresa a su "hogar" Televisa después de dos años de mantenerse lejos de la televisora y probar suerte con la productora Grupo Fénix formada por Salvador, Miguel Rosenfeld y Moreno.

"Me siento muy afortunado de regresar a trabajar para hacer lo que más me gusta que son novelas y de regresar con mis amigos de toda la vida y vengo con toda la ilusión que puede tener uno", cuenta a Efe.

Para su retorno, el productor eligió una historia original de la autoría de Martha Carrillo y Cristina Martínez, a quienes admira y con las que ha trabajado numerosas veces.

Esta telenovela se une a los relatos llenos de pasión con escenarios campiranos que han caracterizado su carrera como su trabajo en telenovelas como "Cuando me enamoro" (2010) o "Amor bravío" (2012).

"Es una novela que se va a desarrollar en una finca de olivos, grabaremos en Sonora y es una gran historia de amor, de hecho son dos parejas protagónicas que todavía no te puedo confirmar porque no las tengo", afirma.

Sin embargo, los rumores ya han comenzado a correr y se ha especulado que Kuno Becker podría regresar a las telenovelas en la propuesta de Moreno, sobre eso, el productor comenta que "Kuno Becker no lo puedo confirmar todavía pero casi seguro".

A quienes sí tiene confirmados son al actor Fernando Ciangherotti, quien comenta será el patriarca del rancho "La casona", Yolanda Ventura que será su esposa, así como Arturo Peniche y Laura Flores, de quienes no adelanta sus papeles.

Moreno asegura que el programa de 97 capítulos presenta dos historias de amor muy romántico y que es una propuesta muy moderna que contiene suspense y que además lúdica al mostrar los procesos de la producción de las aceitunas y el aceite de oliva.

"Vamos a enseñarle a la gente cómo se hace el aceite de oliva desde que se siembra el árbol, qué le pasa a las aceitunas y cómo se transforman. Es un proceso muy bonito y vamos a tener mensajes muy positivos que irán descubriendo", apunta.

La telenovela se transmitirá por el canal de Las Estrellas a partir del 1 de febrero en el horario de las 18.30 horas (23.30 GMT).

REGRESAR EL LIDERAZGO DE TELENOVELAS A MÉXICO

Recientemente algunas de las producciones nacionales han buscado la adaptación de telenovelas turcas para la televisión mexicana. Aunque éstas han tenido una buena recepción por parte de los espectadores, Moreno apuesta por el talento local.

Esto pues el productor menciona que respeta el hecho de que otros países estén teniendo éxito en la creación de melodrama, pero también está convencido de que el país puede y tiene que volver a ser el referente mundial de dicho género.

"Si ahorita los turcos están de moda es porque Televisa dejó ese hueco, pero ese liderazgo le toca a México y a Televisa y ¿cómo no le voy a apostar a una historia original viniendo de mis escritoras? He venido creciendo con ellas y conocemos perfectamente el género", asegura.

Para eso el productor tiene claro que es necesario que se modernicen las telenovelas y está convencido de que "Fuego ardiente" será un ejemplo de un melodrama actual.

"Creo que mis escritoras lo tienen claro y traemos un proyecto muy moderno, es una historia que se cuenta de una manera muy rápida y ágil y creo que eso es lo que necesita nuestro género modernizarse pero respetarlo y no salirse de este", finaliza.