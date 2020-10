La CE lanza plan para prohibir tóxicos peligrosos en productos como juguetes

Un trabajador especializado en manejo de residuos tóxicos retira de sus cajas productos de una multinacional de juguetes por contener plomo (COFEPRIS). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Bruselas, 14 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) dio este miércoles "un primer paso" retirar los productos químicos más peligrosos de la economía y dar un impulso a la innovación en los que sean seguros y sostenibles, con el objetivo de mejorar la protección de la salud humana y del medioambiente.

El Ejecutivo comunitario presentó su Estrategia de Sostenibilidad de Sustancias Químicas contra los productos químicos peligrosos, con la que pretende alcanzar "la contaminación cero" y "un medio ambiente libre de tóxicos" en la Unión Europea (UE).

Esto incluye "prohibir el uso de los químicos más dañinos, como los disruptores endocrinos y aquellas sustancias que afectan los sistemas inmunológico y respiratorio, en productos de consumo como juguetes, artículos de puericultura, cosméticos, detergentes, materiales en contacto con alimentos y textiles", según el plan de la Comisión.

Bruselas quiere que ese tipo de artículos sólo puedan contener tóxicos si se demuestra "que son esenciales para la sociedad" y desde la garantía de que "todas las sustancias químicas se utilicen de manera más segura y sostenible".

"Tenemos que asegurarnos de que los productos químicos se elaboren y utilicen de manera que no dañen la salud humana y el medioambiente", declaró el vicepresidente de la CE Frans Timmemans, quien subrayó que es "especialmente importante dejar de utilizar los químicos más dañinos en productos de consumo".

La iniciativa del Ejecutivo comunitario, a la que deberán seguir propuestas legislativas concretas, fija "acciones concretas" para que los productos químicos sean más sostenibles y anima a los Estados miembros a fomentar la innovación en ese campo a través del fondo europeo de 750.000 millones de euros para recuperar la economía tras la crisis del coronavirus.

Además de retirar los químicos peligrosos de los artículos de consumo, Bruselas quiere también "minimizar y sustituir en la medida de lo posible la presencia de sustancias preocupantes en todos los productos", priorizando aquellos que afecten a las poblaciones más vulnerables y las que tengan "más potencial para la economía circular".

El Ejecutivo europeo también pretende abordar el llamado "efecto cóctel" que resulta de la combinación de diferentes productos químicos y garantizar que los consumidores tengan acceso a la información sobre el contenido químico y el uso seguro de los productos.

La estrategia para los nuevos químicos, que deberán ser seguros y sostenibles desde el diseño hasta el fin de su vida útil, tendrá también una dimensión en la balanza comercial pues se intensificará "considerablemente la aplicación de las normas de la UE tanto en las fronteras como en el mercado único".

La Comisión "promoverá las normas de seguridad y sostenibilidad a nivel mundial, en particular predicando con el ejemplo y promoviendo un enfoque coherente con el objetivo de que las sustancias peligrosas prohibidas en la UE no se produzcan para la exportación", recoge la estrategia.