El largo proceso de reconstrucción de un sobreviviente chileno del Bataclan

SHOTLIST PARÍS, FRANCIA12 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio de David Fritz durante una entrevista2. Plano medio de David Fritz durante una entrevista3. Plano medio de David Fritz durante una entrevista 4. SOUNDBITE 1 - David Fritz Goeppinger, sobreviviente de los atentados del 13 de noviembre de 2015 (hombre, español, 10 seg.): "Lo más difícil es sobre todo la fecha del 13 de noviembre porque por supuesto que todo gira alrededor de eso" PARÍS, FRANCIA14 DE NOVIEMBRE DE 2015FUENTE: AFPTV 5. Plano general de un letrero que anunciaba la presencia de "Eagles of Death Metal" en el Bataclan6. Primer plano de un letrero que anunciaba la presencia de "Eagles of Death Metal" en el Bataclan PARÍS, FRANCIA13 DE NOVIEMBRE DE 2015FUENTE: AFPTV 7. Plano medio de vehículos policiales8. Primer plano de una ambulancia PARÍS, FRANCIA14 DE NOVIEMBRE DE 2015FUENTE: AFPTV 9. Paneo de derecha a izquierda de la Cruz Roja transportando a un herido10. Plano general de fuerzas de seguridad PARÍS, FRANCIA13 DE NOVIEMBRE DE 2015FUENTE: AFPTV 11. Plano general de bomberos con camillas PARÍS, FRANCIA14 DE NOVIEMBRE DE 2015FUENTE: AFPTV 12. Plano general de personas que estuvieron en Bataclan bajando de un autobús13. Plano medio de personas que estuvieron en Bataclan bajando de un autobús14. Plano general de policías en motocicleta PARÍS, FRANCIA12 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 15. SOUNDBITE 2 - David Fritz Goeppinger, sobreviviente de los atentados del 13 de noviembre de 2015 (hombre, español, 13 seg.): "Me acuerdo bastante de esa discusión que Tuve con uno de los dos terroristas que me dijo de donde sos y yo le respondí que era chileno. Cuando le dije eso el paró de interesarse en mí." 16. Plano de apoyo: Plano medio del Bataclan 17. Plano de apoyo: Plano medio del Bataclan 18. Plano de apoyo: Plano medio 19. SOUNDBITE 3 - David Fritz Goeppinger, sobreviviente de los atentados del 13 de noviembre de 2015 (hombre, español, 2 seg.): "Yo en ese momento para mí era chileno pero crecí en Francia, hice la escuela aquí. Es una pregunta súper intensa y profunda para mí que me sentía ya casi muerto. Fue bastante profundo y me siguió bastante tiempo y por eso lo escribí en el libro, que al final soy chileno pero soy francés, qué soy." 20. Plano general de David Fritz leyendo su libro21. Primer plano del libro 22. SOUNDBITE 4 - David Fritz Goeppinger, sobreviviente de los atentados del 13 de noviembre de 2015 (hombre, español, 24 seg.): "Traté de leerlo casi toda la noche hasta el final pero no pude. Era súper difícil de leer todas esas cosas y abrir de nuevo la herida, fue como una manera de decirme ya está listo, ya no puedes leerlo más y se terminó." PARÍS, FRANCIA13 DE NOVIEMBRE DE 2018FUENTE: AFPTV / POOL 23. Plano general de un homenaje a las víctimas frente al Bataclan24. Plano medio de un homenaje a las víctimas frente al Bataclan25. Plano general de un homenaje a las víctimas frente al Bataclan PARÍS, FRANCIA12 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 26. SOUNDBITE 5 - David Fritz Goeppinger, sobreviviente de los atentados del 13 de noviembre de 2015 (hombre, español, 17 seg.): "Lo más difícil es sobre todo la fecha del 13 de noviembre porque por supuesto que todo gira alrededor de eso. Por ejemplo me acuerdo de una cosa que puede ser muy difícil de vivir, ver las caras de otras víctimas que no conozco o parientes de víctimas también. Yo pasé 2h30 con los terroristas, y sigo estando aquí. Y esa gente ya no puede ver a sus hijos, hijas, a sus familiares. Ahora 5 años después es lo más difícil para mí, ver a esa gente y ver también que están sufriendo y yo tratando de vivir." 27. Plano general de David Fritz leyendo su libro28. Primer plano de David Fritz leyendo su libro29. Primer plano del libro de David Fritz30. Primerísimo primer plano del libro de David Fritz31. Plano general de David Fritz leyendo su libro32. Primer plano de David Fritz leyendo su libro