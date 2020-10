Kim Jong-un asiste al estreno de un nuevo espectáculo de gimnasia masiva

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 12 oct (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió el domingo en Pionyang al estreno de un nuevo espectáculo de gimnasia masiva producido con motivo del 75 aniversario del Partido de los Trabajadores, según publicaron hoy medios estatales.

El nuevo montaje se titula "Gran liderazgo" y está centrado nuevamente en subrayar los logros de la dinastía Kim y reforzar el apoyo al régimen en un año marcado, además de por el importante aniversario del partido único, por los estragos económicos causados por la pandemia o los tifones que han golpeado al país.

La gimnasia masiva es un fastuoso y multitudinario despliegue (suele involucrar a miles de estudiantes) que mezcla música, danza y todo tipo de efectos visuales para glorificar al régimen norcoreano y sus logros.

En la función de ayer Kim estuvo acompañado por pesos pesados del régimen como Choe Ryong-hae o Pak Pong-ju y también por figuras cada vez más influyentes, como Ri Pyong-chol, principal responsable del programa de misiles norcoreano que la semana pasada fue nombrado mariscal del ejército de tierra, rango más importante de esta rama militar.

A su vez, fotos publicadas por el diario Rodong Sinmun y la agencia de noticias KCNA mostraron al público del estadio 1 de mayo -considerado el mayor del mundo dada su capacidad para albergar 114.000 espectadores- usando mascarillas protectoras, aunque nadie en el palco de autoridades, donde se sentó Kim Jong-un, las utilizó.

El régimen asegura que no ha detectado un solo positivo de COVID-19 entre su población, pero a la vez ha enviado mensajes contradictorios acerca del alcance del virus en su territorio, haciendo obligatorio el uso de mascarillas con un criterio que se antoja aleatorio.

Por ejemplo, en el multitudinario desfile militar celebrado el pasado sábado en Pionyang para conmemorar el aniversario del partido único no se vio una sola mascarilla y, durante su discurso, Kim agradeció al pueblo norcoreano no haberse contagiado.

A su vez, Kim destacó las dificultades que a causa de la pandemia está experimentando el empobrecido y aislado país, que para evitar la propagación del virus ha cerrado a cal y canto sus fronteras desde enero, impidiendo a su vez la entrada de capital extranjero.