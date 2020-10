China/Taiwán.- Taiwán condena la acusación por parte de China que considera a un estudiante taiwanés como un espía

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Taiwán ha criticado a las autoridades chinas tras la emisión de un informe en el que se acusaba a un estudiante taiwanés de espionaje y se afirmaba que el Gobierno chino ha "resuelto más de 100 casos de espías taiwaneses", lo que contribuye "deliberadamente" ha dañar las relaciones entre ambos países.



Un programa emitido este domingo en la Televisión Central de China (CCTV) incluía la confesión de un taiwanés, Cheng Yu Chin, de que había supuestamente grabado vídeos y fotografiado los ejercicios del Ejército de Liberación del Pueblo Chino en un estadio el año pasado en Shenzhen.



Cheng fue arrestado en 2019 durante una visita a Shenzhen, después de viajar a Hong Kong ese mismo año, por "espiar secretos de Estado para una organización extranjera y poner en peligro la seguridad nacional", según el programa de la CCTV.



"Esto es China generando un malicioso alboroto político al acusar falsamente a los taiwaneses de participar en el espionaje", ha expresado el Consejo de Asuntos Continentales (MAC), el principal órgano para las relaciones con Pekín, en unas declaraciones recogidas por el 'Taipei Times'.



China "está destruyendo la relación a través del estrecho, e interfiriendo en la libertad de Taiwán, la democracia y una sociedad gobernada por la ley", ha añadido el organismo.



Por su parte, el 'Global Times' ha escrito a través de Twitter que "la autoridad separatista de Taiwán usó su espía en la República Checa para recolectar inteligencia, infiltrarse en el continente y dañar las relaciones diplomáticas de la RPC con otros países".



Cheng se mudó a la República Checa en 2004 para ser profesor de la Universidad Charles de Praga, donde creó el Instituto de Estudios Políticos y Económicos Chino-Europeos, asistido por la "agencia de espionaje" de Taiwán, ha informado el 'Global Times'. El programa de la televisión china explicaba que Cheng fue asistente de Cho Jung-tai, expresidente del gobernante Partido Democrático Progresista (DPP).



Según un funcionario chino, Cheng había utilizado las conferencias internacionales para reunir secretos sobre China desde 2005, mientras que el propio acusado afirmaba en el programa que era "consciente" de que lo que había hecho era "perjudicial para China".



El portavoz del Partido Popular de Taiwán, Tsai Chun-wei, ha criticado esta acusación ya que China "ahora no solo denuncia a Taiwán y lo amenaza con la fuerza militar, sino que también arresta a taiwaneses que no han hecho ningún informe de inteligencia", según declaraciones recogidas por el 'Taipei Times'.



Mientras que el Partido de Construcción del Estado de Taiwán ha considerado que "esto demuestra que no se puede dialogar con Pekín".