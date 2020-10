Paz Padilla recuerda, nuevamente, emocionada a Antonio Vidal

01/08/2019 Paz Padilla en la presentación de 'Got Talent' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ANTONIO GUTIÉRREZ / EUROPA PRES



MADRID, 10 (CHANCE)



Paz Padilla ha tenido esta semana uno de los días más difíciles y a la vez felices de su vida, su aniversario de boda con Antonio Vidal, quien fallecía hace unos meses tras luchar contra un cáncer en secreto. La presentadora está poniendo todo de su parte para salir adelante y se enfrenta a la vida con fuerza y con garra para que nada le hunda. En esta ocasión, este sábado por la mañana ha colgado en su perfil de Instagram un vídeo en el que le recuerda muy emocionada, pero ¿por qué?



Tal y como cuenta la propia Paz Padilla en sus historias, Antonio plantó un mandarino a la vez que ella un limonero, muy emocionada avisa a sus seguidores que el mandarino de Antonio ya ha dado mandarinas, mientras que su limonero no. A pesar de no grabarse el rostro la oímos suspirar y emocionarse al recordar a su difunto marido, terminando su discurso con un 'Te quiero'.



De esta manera, Paz Padilla se ha vuelto a acordar de su marido públicamente. Recordemos, que aunque la oigamos llorar y se desahogue a veces por redes sociales, ella misma confesó que lloraba mucho al recordale, pero que estaba feliz y contenta por haberle acompañado hasta los últimos minutos de su vida, por lo que no son lágrimas de tristeza, sino de melancolía, de recuerdos...