Grupos "profamilia" protestan en Panamá en contra del matrimonio igualitario

Centenares de panameños protestan a favor del matrimonio tradicional, este miércoles, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en ciudad de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 7 oct (EFE).- Grupos que defienden el matrimonio entre hombre y mujer como el único posible pidieron este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de Panamá que falle a favor de esta figura en una demandas presentadas por parejas homosexuales que buscan el reconocimiento de su unión.

"Los panameños no creemos en otra fórmula matrimonial que no contemple hombre y mujer", expresó a Efe el presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia de Panamá, José Luis Delgado, alzando la voz por encima de los cánticos de manifestantes profamilia que llegaron a las puertas de la Corte Suprema.

Con banderas de Panamá y ataviados con mascarillas, pero sin respetar el distanciamiento físico preventivo del contagio de la COVID-19, unos 300 manifestantes que dicen defender la familia enviaron a los jueces un "mensaje alto, claro y contundente", según Delgado.

"Estamos aquí para que los magistrados, de una vez por todas, después de casi 4 años, fallen a favor de la constitucionalidad del artículo 26 del Código de Familia, que dice que el matrimonio es entre hombres y mujeres", aseguró el activista.

El Estado panameño "garantiza y da protección al matrimonio (entre un hombre y una mujer) porque es la única forma de garantizar que haya ciudadanos nuevos, no hay otra fórmula", agregó.

En la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Electoral de Panamá siguen pendientes de fallo desde 2016 tres casos de matrimonios igualitarios celebrados en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el Código de Familia y legalizar los matrimonios homosexuales.

La discusión sobre el matrimonio igualitario volvió a la palestra luego de que la semana pasada la relatora país y sobre los Derechos de la comunidad LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flavia Piovesan, hiciera un "llamado vehemente" a Panamá para que cumpla con la implementación de la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dicha opinión consultiva, adoptada en 2017 y emitida en enero de 2018, urge a los países de la región a garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa, entre estos la unión de personas del mismo sexo.

La Iglesia católica de Panamá dijo el domingo "que defiende el matrimonio entre hombre y mujer" y criticó a la CIDH por tratar de "imponer" una visión distinta del mismo, una opinión que ha sido respaldada por algunos diputados del Parlamento panameño.

Activistas por los derechos de la comunidad LGBTI también se manifestaron, la semana pasada, frente a la Corte Suprema panameña para pedir que emita "en derecho" su fallo en unas demandas sobre el matrimonio igualitario en el país.

"Somos personas, ciudadanos, que necesitamos ejercer nuestros derechos ante la ley", dijo entonces a Efe el presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta.