El vicepresidente Mike Pence se cuela en el traíler de la secuela de "Borat"

En la imagen el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. EFE /Alex Edelman /Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es uno de los protagonistas del primer tráiler de la secuela de "Borat", la controvertida película que revolucionó 2006 con el satírico alter ego de Sacha Baron Cohen y que regresará con otra entrega el próximo 23 de octubre.

El humorista británico volverá a interpretar al irreverente Borat Sagdiyev, un personaje caricaturizado como un periodista kazajo, misógino y racista, obsesionado con el conservadurismo estadounidense que se ha colado en secreto en varios mítines y eventos políticos e incluso llegó a acercarse al vicepresidente.

Según puede verse hoy en el avance de la película, Baron Cohen asistió al discurso de Pence en el CPAC, la conferencia conservadora más importante del país, y allí, disfrazado de Trump, interrumpió al político para decir que había traído "una mujer para él".

Varios periodistas que cubrían el evento de febrero interpretaron el momento como una interrupción de un manifestante que fue reducido por agentes de seguridad, según una crónica del diario conservador Daily Caller.

Lo que desconocían es que la escena formaba parte del rodaje de la película que, a modo de falso documental, incluye numerosos encuentros en los que Baron Cohen actúa como si su personaje fuera real para el desconocimiento de los presentes.

La nueva entrega se titula "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" y se estrenará internacionalmente en la plataforma Amazon Prime.

Se espera que recoja momentos similares como cuando algunas personas reconocieron este verano al humorista infiltrado en un evento político de la derecha conservadora estadounidense en el estado de Washington.

Allí Cohen animó para que los asistentes cantaran en coro canciones con letras racistas.

Incluso el abogado personal de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, llamó a la Policía de Nueva York a mediados de julio cuando el actor interrumpió, vestido con un bikini rosa, una supuesta entrevista seria a la que acudió.

Desde que la cinta original se estrenó en 2006 con el título "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" (escrito intencionalmente mal en inglés), el formato despertó un culto en torno a su sátira despreocupada y políticamente incorrecta de la sociedad estadounidense.