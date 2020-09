Marco Di Mauro: "Italia es como mi mamá y México como mi esposa"

Fotografía sin fecha cedida por Marco Di Mauro que muestra al cantante Marco Di Mauro. EFE/ Cedida por Marco Di Mauro / SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 26 sep (EFE).- El cantante italiano Marco Di Mauro se prepara para llegar a las pantallas de sus seguidores por primera vez con un concierto en línea y asegura mantener una relación de amor muy fuerte con México, país en el que actualmente reside.

"Siempre describo la relación que tengo con México diciendo que Italia es como mi mamá y México como mi esposa, es un país que amo profundamente con el que tengo un vínculo afectivo. Sufro con lo que le hace sufrir y me alegro con lo que le da alivio, mi relación con México seguirá durante muchísimos años", aseguró en una entrevista con Efe el cantante.

La carrera de Di Mauro creció en México e incluso probó suerte como actor en diversas producciones televisivas.

Ahora, con más de 12 años de trayectoria artística diversa, el cantante pretende celebrar con sus seguidores un concierto lleno de sorpresas y regalos.

Y aunque extraña los escenarios, visualiza las principales ventajas que le ha traído el presentar su proyecto vía remota, pues menciona que es una gran oportunidad para llegar a más público.

"Es mi primer concierto en línea, esta modalidad ofrece muchas oportunidades, lo primero y más importante es que no hay ningún riesgo de contagio y lo otro es que se puede participar desde cualquier lugar, han adquirido boletos en Polonia, Rusia, Argentina, Colombia, nunca habíamos podido hacer algo así", comentó.

Di Mauro ha trabajando en el proyecto varios meses y aseguró que el escenario y el repertorio del próximo 27 de septiembre serán únicos y el público podrá decidir incluso qué temas quieran escuchar.

"Vamos a escuchar 'Nada de nada', 'Como dice el dicho', 'Ámame' y todos los éxitos de Marco Di Mauro y también guardaremos una parte del 'setlist' para las canciones que vaya a solicitar el público, estaremos leyendo las solicitudes que se van a dar en el chat del concierto", mencionó.

Quienes hayan comprado su boleto inmediatamente entrarán a una rifa que el propio cantante llevará a cabo en el escenario del concierto, donde los asistentes competirán por un viaje y dos cenas especiales.

"Tenemos un montón de premios, vamos a sortear dos noches para dos personas gratis en un hotel del año de 1600 en donde vivió Hernán Cortes por muchos años, vamos a sortear una cena en un exquisito restaurante en la Ciudad de México y otra cena donde quien gane saldrá a cenar conmigo", adelantó el cantante.

NUEVO DISCO, NUEVO LIBRO

Aunque Di Mauro asegura que siempre ha sido una persona sensible y reflexiva, este encierro le ha traído más esa cualidad, es por eso que ha utilizado su tiempo para escribir tanto música como un segundo libro.

"Ya tenemos las canciones de la nueva producción discográfica, yo estoy contentísimo de cómo ha salido toda la inspiración, estoy muy ilusionado de poder compartir nuevo material pronto", dijo Di Mauro, quien espera que para la primavera o verano del 2021 pueda salir el material.

Según adelanta, dichos temas estarán muy ligados a su estilo pop que tanto caracteriza su esencia musical.

Cuenta que a casi 10 años de haber escrito el libro "A veces quisiera un hijo y a veces sólo un cigarro más" ya prepara un segundo ejemplar.

"Será un libro muy entretenido e irónico con partes reflexivas sobre el amor, el trabajo, las relaciones, toca varios puntos de los nuevos desafíos de este mundo contemporáneo yo estoy acostumbrado a pasar gran parte de mi tiempo escribiendo y espero que el libro salga junto con el disco el próximo año", finalizó.