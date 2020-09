Fórmula 1/GP Rusia.- Mercedes asusta y McLaren sonríe en la primera jornada de libres

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, donde el equipo alemán ha sido aún más superior de lo habitual a sus rivales, mientras que Carlos Sainz (McLaren) ha empezado en una esperanzadora cuarta posición.



El dominio de Mercedes en Sochi ha sido absoluto desde que la carrera se introdujo en el calendario en 2014 y, por lo visto este viernes, todo apunta a la continuidad, con sus dos pilotos muy distanciados del resto de la parrilla.



Bottas fue el mejor en las dos sesiones del día y por la tarde marcó un mejor tiempo de 1:33.519 para aventajar en más dos décimas a su compañero de equipo y líder del Mundial, Lewis Hamilton, que el domingo podría igualar las 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula 1.



Los otros 18 pilotos perdieron más de un segundo, como mínimo, respecto al piloto nórdico, dato que ilustra la superioridad de Mercedes en territorio ruso. Con Red Bull y Ferrari lejos de sus mejores prestaciones, por el momento el puesto de segundo mejor equipo es un mano a mano entre Renault y McLaren.



Así, Daniel Ricciardo finalizó en tercera posición, pero seguido de cerca por Carlos Sainz y Lando Norris, que cerraron el 'Top 5'. El madrileño, que fue segundo en Monza, tiene permiso para soñar con su segundo podio de la temporada y tercero de su carrera, y eso que su día no empezó bien, ya que en la sesión matinal se estrelló con el muro y apenas pudo rodar. Se desquitó por la tarde siendo el piloto más activo con 36 vueltas.



Hasta la séptima posición no apareció un coche de Red Bull o Ferrari. Fue la plaza que ocupó Max Verstappen por detrás de Sergio Pérez (Racing Point), mientras que su compañero de equipo Alex Albon fue duodécimo. En medio de ambos acabaron los Ferrari de Charles Leclerc (8º) y Sebastian Vettel (10º), por lo que las mejoras que la 'Scuderia' ha llevado a Sochi no se notan por ahora. Tras la tercera sesión de libre, la calificación comenzará el sábado a las 14.00 horas.