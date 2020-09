Fútbol.- Álvaro Morata: "Mi primera etapa en la 'Juve' fue hermosa y ahora soy mejor jugador"

22/09/2020 Alvaro Morata a su llegada a Turín EUROPA DEPORTES ITALIA JUVENTUS FC



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El delantero español Álvaro Morata se mostró feliz de su regreso a Turín para jugar en la Juventus, un club donde vivió "una primera etapa hermosa" y a la que llega "convencido" de ser "mejor jugador" para ponerse a las órdenes de Andrea Pirlo con el que cree que el equipo puede hacer "grandes cosas".



"Para mí es maravilloso volver aquí a Turín, siempre he estado vinculado a este club y estoy muy contento. Mi primera etapa en la 'Juve' fue hermosa y ahora estoy convencido de que soy mejor jugador, he crecido en muchas cosas relacionadas con mi confianza", expresó Morata a los medios oficiales de la Juventus.



El madrileño dejó claro que el "todo mundo sabe" que no podía decirle "no a este club". "Estoy listo para este gran equipo y esta familia, y creo que cuando te quedas en un lugar donde te sientes como en casa siempre quieres volver", comentó.



Para el atacante fue importante ponerse a las órdenes de Andrea Pirlo, con el que compartió vestuario en su primera etapa, "una de las más bonitas" de su carrera deportiva. "En ese equipo estaba Andrea y muchos otros grandes jugadores, pero si como entrenador es sólo el 50 por ciento de lo que era como jugador creo que el equipo va a hacer grandes cosas", deseó. "Vi el primer partido y creo que su mano es muy visible, así que no veo la hora de estar disponible", añadió.



"Estuve en contacto con todos mis excompañeros, tuvimos una relación maravillosa y son verdaderos amigos. Extrañé tantas cosas de la 'Juve', empezando por el ambiente que se vive cuando vas a entrenar o cuando sales al campo, aquí todo es diferente", subrayó Morata.



El delantero español, que se siente "honrado de volver a vestir" la camiseta 'bianconera', no quiso "hacer promesas" en cuanto al número de goles. "Quiero echar una mano a este equipo porque tenemos que seguir ganando", admitió.