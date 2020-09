GameStop sube por plan de transformarse en rival de Amazon

(Bloomberg) -- Ryan Cohen, el empresario que convirtió a Chewy.com en un gigante de la oferta de mascotas y lo vendió por más de US$3.000 millones, ahora se está volcando hacia GameStop Corp. con una meta alta: convertirla en un verdadero competidor de Amazon.com Inc., según una persona familiarizada con el asunto.

Las acciones del minorista de videojuegos subieron el martes hasta 28% a US$11,17 en las operaciones de Nueva York, después de que Bloomberg News informara los planes de Cohen el lunes por la noche. Ese es el nivel más alto de la acción desde marzo de 2019.

Después de adquirir una participación de casi 10% en GameStop, lo que lo convierte en el mayor inversionista individual de la compañía, Cohen reveló el lunes que está en conversaciones con la administración y varios miembros de la junta. La firma de Cohen, RC Ventures, ha expresado su voluntad de involucrarse más con la compañía para “producir los mejores resultados para todos los accionistas”, según un documento.

La visión de Cohen, que aún no es pública, es ampliar la selección en línea de GameStop y competir cara a cara con algunas de las mayores empresas de comercio electrónico, según la persona. En lugar de solo ofrecer videojuegos y un puñado de juguetes, ropa y accesorios, el sitio web de GameStop vendería un amplio rango de productos y los enviaría a los clientes más rápidamente, una fortaleza clave de Amazon.

Por supuesto, desafiar a Amazon directamente sería una lucha cuesta arriba. A pesar de la incesante competencia de los minoristas tradicionales y las nuevas empresas, Amazon solo ha aumentado su participación en la industria del comercio electrónico, y se espera que esa tendencia continúe, de acuerdo a EMarketer Inc.

Amazon tiene una valoración de mercado de casi US$1,5 billones, en comparación con los US$570 millones de GameStop.

“Me resulta difícil prever cómo GameStop puede transformarse en un competidor creíble para Amazon”, dijo Anthony Chukumba, analista de Loop Capital. “Hay muchas compañías con bolsillos mucho más profundos que GameStop que han tenido dificultades para competir contra Amazon, y algunas apenas logran competir con Amazon, por ejemplo, Walmart”.

Más opciones

Cohen tiene un historial. Cofundó Chewy y se desempeñó como director ejecutivo, luego lo vendió en 2017 a PetSmart Inc. Su selección de productos es uno de los puntos destacados del sitio de comercio electrónico: Chewy ofrece artículos que van desde pijamas para perros hasta palomitas para loros y monturas para caballos.

El inversionista quiere ese mismo tipo de variedad en GameStop, según la persona, que pidió no ser identificada porque las propuestas son privadas. También quiere que la compañía mejore su servicio al cliente y construya la infraestructura necesaria para ofrecer miles de artículos y servicios.

Parte del plan de Cohen sería ofrecer más servicios en línea, dijo la persona. Por ejemplo, los clientes deberían poder intercambiar en línea videojuegos usados, en lugar de solo en las tiendas. Y GameStop podría ofrecer más suscripciones de transmisión de juegos.

La esperanza es evitar el destino de Blockbuster Video, que pasó al olvido tras Netflix Inc., y convertirse en un destino en línea para todo, desde juguetes tecnológicos hasta raquetas de tenis. Las tiendas físicas tendrían menor relevancia, aunque las ubicaciones rentables permanecerían abiertas.

No está claro si la gerencia de GameStop implementará las propuestas de Cohen. El minorista no respondió a las solicitudes de comentarios. RC Ventures declinó hacer comentarios.

La compañía ya está cerrando cientos de sus tiendas, pero sigue siendo una cadena masiva de tiendas tradicionales. Hasta el último trimestre, la compañía con sede en Grapevine, Texas, tenía 5.122 ubicaciones en 10 países. Las ventas en el último año fiscal cayeron 22% a US$6.470 millones.

