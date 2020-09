Lacalle Pou duda sobre apertura de fronteras con Argentina y Brasil en verano

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 21 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes que su país aún no puede asegurar si las fronteras con Argentina y Brasil estarán abiertas para el verano austral y que tomar esta decisión no será una tarea fácil.

"Se nos viene una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica del país, que es el turismo", resaltó durante su intervención en el foro virtual "España-Uruguay. Mirando al futuro", organizado por el diario español ABC, en el que también participó el expresidente del Gobierno español Felipe González.

De acuerdo con esto, apuntó que el principal emisor de turistas hacia su país es Argentina y remarcó que, si bien en diciembre debería comenzar la temporada estival, hoy no está en condiciones de asegurar que la frontera con esa nación y con Brasil estarán abiertas.

Asimismo, Lacalle Pou puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario, que ayuda al Ejecutivo en la crisis por la COVID-19, ya está trabajando en el "Plan Verano" y señaló que hay muchos escenarios posibles.

Durante el encuentro, el presidente del país sudamericano también fue consultado por el manejo que allí se hizo de la pandemia, con 1917 casos y 46 fallecidos desde el pasado 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por la aparición de los primeros positivos.

"Apelamos a la conducta ciudadana", recordó Lacalle Pou, quien destacó que el uruguayo es "amante de la libertad" y afirmó que las estadísticas que tiene el país no son gracias al Gobierno sino a los ciudadanos.

Esta gestión fue saludada por González, quien intercambió unas palabras con el mandatario uruguayo y le recalcó que la situación del país sudamericano es "envidiable por sus resultados y por su estrategia".

"Esa apuesta hasta el momento ha salido bien y forma parte del carácter de los uruguayos. Forma parte de su propia personalidad no solo por su apego a la libertad sino porque saben que el derecho a moverse, cuando choca con el derecho a la salud, hay que cuidarlo", dijo el que fuera presidente del Gobierno español entre 1982 y 1996.

Finalmente, otro asunto por el que fue consultado Lacalle Pou fue la seguridad jurídica de Uruguay, un país considerado dentro del panel como uno de los pocos sitios donde la gente se siente cómoda para invertir.

"Uruguay cambia de Gobierno pero no cambia de ordenamiento jurídico. Cambia de ideología pero no cambia las bases de estado de una estructura que lo sostiene y lo hace creíble a mediano y largo plazo. Uruguay en la región, si uno ve la imagen grande, siempre genera estabilidad y es el lugar a poner la pata en América Latina y sobre todo en el Cono Sur", respondió el mandatario.

Además de los dos políticos, los integrantes del foro fueron el director de ABC, Julián Quirós; la corresponsal volante del diario en Latinoamérica, Carmen de Carlos; y Alfonso Budiño, director general de Concesiones del Grupo Azvi, especializado en construcción.