13/06/2020 Carla Barber relata la brutal agresión que sufrió por parte de unos atracadores que la dejaron inconsciente. MADRID, 18 (CHANCE) Carla Barber acaba de dejar impactados a todos sus seguidores confesando que ha sido víctima de un atraco y una agresión por parte de dos chicos. Con el susto todavía en el cuerpo, y como es lógico muy afectada por lo sucedido, la novia de Diego Matamoros ha pedido ayuda a través de Instagram para coger a los ladrones - que, entre otras cosas, se llevaron su teléfono móvil - e intentar olvidar esta horrible pesadilla.



MADRID, 18 (CHANCE)



La cirujana relataba el atraco con unas impactantes historias en su red social: "Anoche al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la "llave del mata león" hasta dejarme INSCONCIENTE al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida. NO SÉ CUANTO TIEMPO ESTUVE INCONSCIENTE, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por donde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. LOS ALCANCÉ Y CONSEGUÍ MEMORIZAR LA MATRÍCULA, MODELO Y COLOR DEL COCHE. ESTOY BIEN. Tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo es sólo dinero. EL MIEDO al recordar lo sucedido y la ANGUSTIA de pensar que puede volver a pasarme es lo que importa. GRACIAS POR PREOCUPAROS. A MIS AMIGOS, no tengo teléfono de momento, por si intentáis contactarme".



Carla, demostrando su fortaleza, asegura que lo de menos son las lesiones que sufrió tras la brutal agresión y confiesa, más afectada que nunca, que su miedo ahora es que pueda volver a sucederle algo similar.