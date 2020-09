Portaltic.-Llega el nuevo Moto G9 Plus, gama media con cámara cuádruple de 64MP y Snapdragon 730G

14/09/2020 Moto G9 Plus. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MOTOROLA



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Motorola ha presentado este martes su nuevo 'smartphone' Moto G9 Plus, el último integrante de su familia de gama media Moto G9, que incorpora una cámara principal cuádruple de 64 megapíxeles (MP), procesador Snapdragon 730G y una batería de 5.000 mAh con dos días de autonomía.



La novena generación de la familia Moto G se ha renovado y con su variante premium Moto G9 Plus amplía la superficie de pantalla, la capacidad de batería y la potencia del procesador, como ha destacado la compañía en un encuentro virtual con la prensa al que ha asistido Europa Press.



Moto G9 Plus hace uso de una cámara trasera cuádruple con lente principal de 64MP con tecnología de combinación de cuatro píxeles en uno para condiciones de baja iluminación a través del modo Night Vision de Motorola.



La configuración de cámara está integrada también por un sensor ultra gran angular de 8MP y 118 grados, una cámara macro de 2MP para detalles a 2,5cm y una lente de profundidad de 2MP, lo que "permite adaptarse a todas las situaciones", ha asegurado el global product marketing senior manager en Motorola, Atish Ghosh.



El terminal de Motorola cuenta con una batería de 5.000 mAh de capacidad, con autonomía para dos días de uso, y sistema de carga rápida Turbopower 30W, que permite recargar 12 horas después de 10 minutos de carga.



Moto G9 Plus funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, que es un 57 por ciento más potente que la generación anterior y un 20 por ciento más eficiente. Su configuración se completa con 128GB de almacenamiento interno, ampliable por tarjeta microSD de hasta 512GB.



El dispositivo cuenta con una pantalla IPS de mayores dimensiones, de 6,8 pulgadas, y resolución FHD+, con soporte para contenidos en HDR10 y con la cámara delantera de 16MP perforada en la esquina superior izquierda del panel.



El diseño del terminal emplaza el lector de huella dactilar en el lateral, que además funciona como botón de inicio y que puede configurarse para acceder directamente a aplicaciones. También cuenta con un botón dedicado al Asistente de Google.



Sus especificaciones se completan con el sistema operativo Android 10 con control por gestos, diseño que repele el agua -aunque sin certificación-, ranura SIM dual y 4GB de memoria RAM.



Moto G9 Plus está a la venta en Europa desde este martes, por un precio recomendado de 269 euros, y en dos colores: azul marino y dorado.