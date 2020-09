Mick Schumacher pilotó el Ferrari con el que su padre ganó el séptimo Mundial

El alemán Mick Schumacher pilotó este domingo en el circuito italiano de Mugello, sede del Gran Premio de la Toscana, donde la 'Scuderia' festeja su Gran Premio número 1.000, el Ferrari con el que su padre, Michael, ganó en 2004 el séptimo de sus siete títulos Mundiales. EFE/EPA/Jennifer Lorenzini

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El alemán Mick Schumacher pilotó este domingo en el circuito italiano de Mugello, sede del Gran Premio de la Toscana, donde la 'Scuderia' festeja su Gran Premio número 1.000, el Ferrari con el que su padre, Michael, ganó en 2004 el séptimo de sus siete títulos Mundiales.

Mick, de 21 años, giró en Mugello -circuito que es propiedad de Ferrari desde 1988 y donde su padre, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013, completó infinidad de kilómetros de test- con el Ferrari F2004 con el que Michael ganó su séptimo Mundial, el quinto seguido con el equipo de Maranello, el más laureado de la historia de la Fórmula Uno.

El hijo del 'Kaiser' comanda el campeonato de la F2, categoría en la que asumió el liderato después de acabar quinto la prueba disputada el sábado en Mugello; y lo amplió este domingo, al concluir cuarto en el circuito situado a 35 kilómetros al norte de Florencia.

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), ganador el pasado domingo en Monza, que quedó eliminado este sábado en la primera ronda (Q1) de la sesión de calificadción para el Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito italiano de Mugello que "ha sido decepcionante".

"En mis dos últimas vueltas, a 200 metros de meta perdí una décima, no entiendo por qué, porque eso no me pasaba en los entrenamientos libres. Ha sido decepcionante", explicó Gasly, de 24 años, que al ganar el Gran Premio de Italia firmó su primer triunfo en F1, al canal de televisión alemán RTL.

"Para la carrera ahora tendremos que estudiar bien la estrategia a seguir. Sabíamos que la calificación iba a ser muy importante aquí, así que por ese motivo es más decepcionante aún. Pero tenemos buen ritmo", afirmó Gasly después de quedar eliminado en la calificación para el Gran Premio de la Toscana.