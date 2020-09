El artista urbano Brytiago promociona el vídeo "Tik Tok", de su disco "Orgánico"

El cantante puertorriqueño Brytiago. EFE/David Amador Rivera/Archivo

San Juan, 11 sep (EFE).- El artista puertorriqueño Brytiago, otra de las promesas de la música urbana latina, promociona el video musical de "Tik Tok", incluido en su disco "Orgánico", que lanzó en julio pasado e incluye colaboraciones con Wisin, Farruko, Ozuna, entre otros destacados intérpretes urbanos.

El video "Tik Tok" es el más reciente que Brytiago saca desde "Condena", en el que colabora Farruko, y que también aparece en "Orgánico".

Igualmente, otro vídeo musical del disco "Orgánico" es "Imán", en el que aparece Brytiago y Omy de Oro.

Mientras, el video musical de "Tik Tok" fue dirigido por el puertorriqueño Javier Letour, quien resaltó en su cuenta de Instagram el trabajo creativo, de producción y de actuación de Brytiago.

"Tal vez lo imposible es simplemente una limitación que nos imponemos por miedo a fracasar. Este vídeo hizo enfrentar mi mayor para poder transmitir un sentimiento emocional e impactante", expresó Letour este viernes en su cuenta de Instagram, donde incluye partes del vídeo.

"Invitarlos a mi mundo y mostrarle la perspectiva creativa es uno de mis mayores instrumentos de expresión. Estoy orgulloso de trabajar con tanta gente que te inspira y lleva esta visión a otro nivel", agregó Letour, el co-fundador de la compañía de producción BO Production.

En el disco "Orgánico" también hay colaboraciones de otros artistas urbanos como Darell, Rauw Alejandro, Dalex, Lunay, Lenny Tavárez, Arcángel, Jhay Cortez, Jon Z, Darkiel, entre otros.

Brytiago arrancó su carrera a sus 21 años, lanzando varios temas, como "Mátame", "Bebé", "Punto G" junto a Darell, y "Hagámoslo", los cuales poco a poco fueron convirtiéndose en éxitos.

Por ello, Brytiago fue nombrado, a sus 23 años, como "Artist On The Rise" (Artista en Ascenso) por la revista Billboard.

Así, Brytiago se convirtió en un nombre reconocido en el Caribe lanzando otros sencillos, como "Asesina" junto Darell, "Bebé Remix" con Daddy Yankee y Nicky Jam.

Luego del éxito masivo de sus temas, salió el tema "Netflix" junto a Bad Bunny y la canción con múltiples estrellas "Bipolar" junto a Ozuna y Chris Jeday.

Brytiago también colaboró en el éxito internacional "Ta' To' Gucci (Remix)", original de Cauty, y en el aparecen de invitados Cosculluela, Darell, Chencho Corleone y Rafa Pabón.