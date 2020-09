08/09/2020 Sale a la luz "Te quiero así", single inédito de Camilo Sesto, un año después de su fallecimiento. MADRID, 8 (CHANCE) Un año después del fallecimiento de Camilo Sesto, su compañía discográfica ha querido recordar su memoria y su legado musical con un homenaje en forma de single. "Te quiero así", una canción inédita grabada por el cantante en el año 1980 y que no había visto la luz. Hasta hoy. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SONY MUSIC



MADRID, 8 (CHANCE)



Un año después del fallecimiento de Camilo Sesto, su compañía discográfica ha querido recordar su memoria y su legado musical con un homenaje en forma de single. "Te quiero así", una canción inédita grabada por el cantante en el año 1980 y que no había visto la luz. Hasta hoy.



"Te quiero así" es un tema inédito del cantante alicantino que ha sido encontrado en las cintas originales de las sesiones de grabación del álbum "Amaneciendo". Esta canción no llegó a ser incluida en el mismo y Camilo la cedió más tarde al artista mejicano José José, que no llegó a publicarla hasta 1998.



La versión de "Te quiero así" de Camilo, producida por él mismo, fue grabada en Londres en 1980 y ha permanecido inédita hasta ahora. Ha sido mezclada a partir de las cintas originales por Pepe Herrero, productor y arreglista de "Camilo Sinfónico", el último álbum de la carrera del desaparecido artista.



La canción es una de las más bellas escritas por Camilo Sesto, con una letra altamente emocional, una interpretación vocal extraordinaria y unos magníficos arreglos orquestales. Una joya escondida en la discografía del cantante que Sony Music ha decidido publicar como parte de la iniciativa Camilo Forever para recordar a uno de los mayores artistas de habla hispana y que incluirá la publicación de más material inédito y de un completo álbum que repasará toda su trayectoria y que pronto verá la luz.