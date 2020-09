Cuba baja a 11 los nuevos casos diarios de COVID-19 y registra otro fallecido

Un hombre en bicicleta y un automóvil clásico transitan por una calle el 1 de septiembre de 2020 en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 6 sep (EFE).- Cuba registró 11 nuevos casos de la COVID-19, la cifra más baja reportada en una jornada en las últimas dos semanas, y otro fallecimiento, informó este domingo el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De las 5.760 muestras PCR realizadas ayer sábado resultaron 11 los cubanos con diagnóstico positivo del coronavirus SARS-CoV-2 para un total de 432.040 de esas pruebas aplicadas que han acumulado 4.309 contagios confirmados desde marzo pasado en la isla.

El deceso de la víspera -el número 101 desde que se declaró la pandemia en Cuba- es un hombre de 56 años que estaba ingresado en un hospital de La Habana desde el 22 de agosto pasado por ser contacto de un caso previamente confirmado y tras seis días en terapia intensiva presentó complicaciones que agravaron su estado y falleció por un paro cardiaco.

Los datos actualizados hoy por el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva diaria refieren que en este momento hay 1.573 pacientes ingresados en hospitales de la isla, de los cuales 24 están en vigilancia, 933 son sospechosos de portar el coronavirus y 616 son enfermos activos.

Entre los 11 nuevos positivos figura uno con fuente de infección en el extranjero, 8 son contactos de casos detectados, en 2 se busca aún el origen de la infección y 7 no tenían síntomas de la enfermedad en el momento del diagnóstico.

El especialista indicó que de los 616 pacientes de COVID que permanecen internados en hospitales de la isla hay 600 que no presentan complicaciones, mientras 3 se encuentran en estado crítico y 13 están en estado grave.

Explicó que ayer se habían reportado 18 graves y cinco de ellos evolucionaron favorablemente en las últimas 24 horas y pasaron al estado de cuidado.

Al cierre de la semana, La Habana -el territorio con mayor complicación en la segunda ola de contagios de COVID-19 en Cuba- solo notificó 5 nuevos casos después de elevados y oscilantes reportes de 69, 46 y 24 en los últimos días.

El resto de los casos informados hoy pertenecen a las provincias de Ciego de Ávila (4), otro fue detectado en Artemisa y el importado -que no cuenta en el registro de la isla- reside en Camagüey.

Aunque esta reducción de las infecciones y las 20 altas hospitalarias se consideran un buen indicio, las autoridades sanitarias cubanas insisten constantemente en que todavía persiste un alto riesgo de trasmisión, sobre todo en los lugares donde se ha señalado la mayor incidencia de la enfermedad.

En esa situación complicada está La Habana -el epicentro de la pandemia en el occidente cubano- y el único territorio del país que ha retrocedido a la fase 0 o etapa de "trasmisión local limitada" de coronavirus, después de iniciada la reapertura.

El incremento de las infecciones y la dispersión en casi la totalidad de los 15 municipios habaneros ha supuesto la aplicación de medidas de control extremas como un toque de queda nocturno -sin precedentes- y severas restricciones de movimientos con el fin de frenar la trasmisión.

Con la excepción de Artemisa y Ciego de Ávila, que a causa de los rebrotes han retrocedido de la fase 3 a la 2, las demás provincias se encuentran en la tercera y última etapa del plan nacional de reapertura, aunque algunas han tenido que aumentar las restricciones en comunidades con reaparición de casos del coronavirus.