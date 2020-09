S&P 500 podría decidir pronto incluir a Tesla, dice analista

(Bloomberg) -- El estatus de Tesla Inc. de candidato para unirse al índice S&P 500 ha ayudado a impulsar un reciente aumento en sus acciones, y un analista sugiere que la decisión de agregar las acciones del fabricante de automóviles eléctricos al índice de referencia podría ocurrir más temprano que tarde.

Es posible que “se anuncie a finales de esta semana”, dijo el martes Dan Levy, analista de Credit Suisse que califica la acción como “neutral”, en una nota a los clientes. Advirtió que “no hay garantía” de que una decisión sea inminente, pero escribió que Tesla podría agregarse si el índice se reequilibra el 18 de septiembre, lo que provocaría un anuncio con dos semanas de anticipación, o el 4 de septiembre.

Funcionarios de S&P Dow Jones Indices, que supervisa el índice, se han negado a hacer comentarios sobre ninguna compañía individual y dicen que el índice no se reconstituye con un cronograma predeterminado. Pero los inversionistas han estado en alerta máxima desde que Tesla registró una cuarta ganancia trimestral consecutiva en julio, superando el último gran obstáculo para ser considerada como una acción del S&P 500.

El valor de mercado actual de Tesla de aproximadamente US$443.000 millones eclipsa a sus rivales y la convertiría en la compañía más grande en términos de dólares que se haya agregado al índice de primera clase, el que muchos administradores de dinero siguen de cerca o lo utilizan como punto de referencia para sus propios fondos. Esto podría desencadenar una ola de compras, debido a que esos inversionistas buscan replicar la composición del índice.

“Dados los desafíos en torno a agregar una empresa del tamaño de Tesla, nos preguntamos si algunos inversionistas pasivos han estado comprando acciones de Tesla antes de la adición al S&P”, escribió Levy.

Cambio de opinión

El analista ve la inclusión al S&P como uno de varios catalizadores que podrían probar las acciones este mes, incluida la creciente competencia en Europa de empresas como Volkswagen AG, la próxima reunión de accionistas de Tesla y la discusión del “Día de la batería” sobre su tecnología, el 22 de septiembre.

La firma de asesoría de poderes Glass Lewis recomendó a los inversionistas institucionales que voten a favor de la reelección del presidente de Tesla, Robyn Denholm, en la junta de accionistas, luego de oponerse inicialmente a su reintegro, según un informe a los clientes fechado el 28 de agosto. Glass Lewis dijo que cambió su recomendación después de que Tesla tomara medidas no especificadas para abordar las preocupaciones sobre su cobertura de seguro de responsabilidad.

En junio, la firma de poderes de voto accionario criticó la decisión de la compañía de no renovar la política de responsabilidad de sus directores y funcionarios después de que Musk accediera a proporcionar cobertura personalmente por un año.

El segundo mayor accionista de Tesla después de Musk, Baillie Gifford, dijo en una presentación regulatoria el miércoles que redujo su participación a 4,25%, por debajo de 7,67% que reportó en febrero. La administradora del fondo atribuyó la reducción a las pautas que limitan la ponderación de cualquier acción en las carteras de sus clientes, pero dijo que pretende seguir siendo un accionista importante de la empresa.

“Tesla ya no enfrenta ninguna dificultad para recaudar capital a gran escala de fuentes externas, pero si hubiera graves retrocesos en el precio de las acciones, agradeceríamos la oportunidad de aumentar una vez más nuestra participación accionaria”, dijo en un comunicado.

