Rescatan a dos orangutanes tras pasar años en jaulas precarias en Indonesia

Yakarta, 19 ago (EFE).- Dos orangutanes, una especie amenazada, fueron rescatados en la isla indonesia de Java tras ser capturados ilegalmente por furtivos y pasar años malnutridos en jaulas precarias, indicó la ONG International Animal Rescue (IAR, siglas en inglés).

En un comunicado, la ONG señaló que los simios, dos machos de unos 20 años llamados Samson y Boboy, fueron salvados la semana pasada de un parque turístico y de una vivienda particular y serán enviados a la isla de Borneo para su rehabilitación.

Temia, veterinaria de IAR Indonesia, indicó que ambos orangutanes mostraban síntomas de malnutrición, lo que ha provocado deficiencias en su crecimiento y puede haberles causado enfermedades, por lo que están siendo sometidos a exámenes veterinarios.

"Pasarán dos meses en cuarentena (...) Según nuestras observaciones, no han sido cubiertas sus necesidades básicas como animales", dijo la activista, que usa solo un nombre.

Los orangutanes serán llevados al centro de rehabilitación de la ONG en Ketapang, en la provincia de Borneo Occidental, con la esperanza de que puedan ser devueltos a la naturaleza, aunque será muy complicado.

"El proceso de rehabilitación de los orangutanes rescatados es largo y complicado. Será extremadamente complicado que orangutanes que han estado encerrados en jaulas toda su vida aprendan a sobrevivir en estado salvaje", afirmó Karmele Llano Sánchez, directora de programa de IAR Indonesia.

Sánchez agregó que si los animales tienen alguna enfermedad o discapacidad debido a los años de cautiverio no podrán ser liberados, aunque se mostró optimista por que hayan podido ser rescatados y puedan llevar a partir de ahora una vida mejor.

La existencia de los dos orangutanes explotados ilegalmente fue descubierta en octubre del año pasado y su rescate ha contado con la participación de varias agencias gubernamentales indonesias y los activistas de IAR.

El Gobierno indonesio estima que 71.640 orangutanes viven entre las islas de Sumatra y de Borneo, la cual Indonesia comparte con Malasia y Brunei, aunque la población está en declive, según un estudio gubernamental publicado en 2017.

La principal amenaza de los orangutanes es la deforestación, principalmente en Borneo, debido a las plantaciones de aceite de palma y, en menor medida, la industria papelera y minera.