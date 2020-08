Marco Andretti y los Honda dominan la clasificación

El piloto Marco Andretti y su equipo, Andretti Autosport. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Indianápolis (EE.UU), 15 ago (EFE).- El piloto Marco Andretti y su equipo, Andretti Autosport, cuyo propietario es su padre, Michael, dominaron este sábado la primera jornada de clasificación de la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis.

El caluroso y húmedo día también resultó benéfico para los motores Honda en el Indianapolis Motor Speedway.

Durante las primeras tres horas de contrarreloj, Andretti mantuvo la pole provisional con un promedio de cuatro vueltas a 231,351 mph en su Dallara-Honda No. 98, y los siguientes cuatro lugares fueron para sus compañeros de equipo Ryan Hunter-Reay (231,330), Alexander Rossi (231,268) y el canadiense James Hinchcliffe (231,195).

El propietario de Andretti Autosport ha prometido que su trabajo no terminará hasta que sus seis autos estuvieran entre los nueve primeros puestos que lucharán por la 'pole position' en una sesión de una hora este domingo.

Después de pasar en blanco con sus cinco autos de tiempo completo en las primeras seis carreras de esta temporada, Michael Andretti dijo que su equipo no estaba seguro de que sería tan rápido en la calificación hasta el entrenamiento del viernes.

"Estuvimos atrás el año pasado, pero trabajaron duro durante la temporada baja y nos dieron el auto para estar donde estamos. El equipo trabajó duro. Honestamente, es una locura. Tenemos un poco más de confianza cada día", dijo Michael Andretti.

Marco Andretti abrió con la primera vuelta del sábado a 232 mph (373,5 kilómetros) alrededor del óvalo de 2,5 millas (4,023 kilómetros).

"Esa primera vuelta fue increíble. A todos nos sorprendió. En las últimas dos vueltas estuvo conduciendo a lo loco. Necesitaba toda esa experiencia para hacer lo que hizo hoy, e hizo un gran trabajo, así que no podría estar más feliz", dijo Andretti padre.

Otros pilotos de Honda en el Fast Nine provisional fueron el dúo Rahal Letterman Lanigan Racing formado por Graham Rahal y el japonés Takuma Sato (que atrajeron los dos primeros puestos en el orden), el cinco veces campeón de la serie, el neozelandés Scott Dixon.

El novato de Dale Coyne Racing, el español Alex Palou, séptimo, sigue siendo la sensación este año.

Palou hizo la vuelta más rápida en la primera de las cuatro que completó con un registro de 231,552 mph (372,646 kilómetros) para dejar el promedio en 231,034 mph (371,814 kilómetros).

"Creo que tenemos más velocidad que para alcanzar", declaró Palou, de 23 años, quien terminó sexto.

Destacó que "el equipo me dio un coche tan bueno que era mi obligación estar en el Fast Nine y ahora tenemos que intentar conseguir esa pole. Creo que podemos luchar con los coches de Andretti. Es una pena que ahora hiciera demasiado calor y eso hizo que nuestra carrera fuera un poco más difícil".

Otra joven promesa de la IndyCar, el mexicano Pato O'Ward, de 21 años, con el No. 5 Arrow McLaren SP Chevrolet, que salió octavo en el orden de la clasificación, acabó en el decimoquinto puesto al registrar la vuelta más rápida de 230,809 mph (371,451 kilómetros).

El dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, el español Fernando Alonso, con su Chevrolet Ruoff Arrow McLaren SP No. 66, acabó en el vigésimo sexto puesto (229,418 mph, 369,212 kilómetros).

Por delante de Alonso estuvo el francés Simon Pagenaud, el campeón de la pasada edición, del equipo Penske, que obtuvo su peor clasificación de su carrera en Indianápolis, que tendrá muy difícil la remontada al igual que Alonso.

El brasileño Helio Castroneves, tres veces ganador de Indy 500, quien probablemente hará su última salida para el equipo Penske, comenzará en el vigésimo octavo puesto.

Su compatriota Tony Kanaan, también ganador de la carrera, ocupará la octava fila con el vigésimo tercer puesto.