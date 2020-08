La depresión tropical Josephine deja ligeras lluvias sobre el Caribe

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió este domingo una advertencia de inundaciones para San Juan, sus municipios vecinos de Carolina y Trujillo Alto, Ciales, Jayuya, Lares, Orocovis y Utuado hasta las 17:00 hora local (21.00 GMT) por las bandas de lluvias asociadas al paso de Josephine. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 16 ago (EFE).- La depresión tropical Josephine ha dejado ligeras lluvias a su paso este domingo por las Islas de Barlovento y provocado un aviso de inundaciones repentinas para tres municipios de la zona norte de Puerto Rico.

Entre otros, debido a la poca fuerza y escasez de lluvias dejadas en esta zona, los servicios meteorológicos de Antigua y Barbuda descontinuaron esta madrugada sus alertas de tormenta.

Lo mismo ocurrió en otros países de la zona como las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses.

Las lluvias en las Islas de Sotavento han sido de entre uno y tres pulgadas (alrededor de tres a ocho centímetros).

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió este domingo una advertencia de inundaciones para San Juan, sus municipios vecinos de Carolina y Trujillo Alto, Ciales, Jayuya, Lares, Orocovis y Utuado hasta las 17:00 hora local (21.00 GMT) por las bandas de lluvias asociadas al paso de Josephine.

Según detalló el SNM en un comunicado de prensa, a las 12.50 de la tarde (16.50 GMT) el radar Doppler registraba fuertes aguaceros con tronadas sobre una parte de la zona norte de Puerto Rico.

Al momento, se han registrado 1,5 pulgadas de lluvia.

Estos aguaceros provocarían inundaciones urbanas y riachuelos. No obstante, el SNM indicó que espera que caigan entre una y dos pulgadas de lluvias adicionales en la misma zona norte.

El SNM, sin embargo, adelantó que estas lloviznas no provocarán grandes inundaciones.

Además de Josephine, una segunda tormenta tropical, Kyle, se mantiene activa en el Atlántico.

Con Josephine y Kyle van once tormentas tropicales con nombre, del récord de hasta 25 que pronosticó la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EE.UU. para este año, que superó las 21 del pronóstico del 2005, cuando Katrina ocasionó destrucción y muerte en Estados Unidos, especialmente en Luisiana.

La NOAA prevé una temporada ciclónica "extremadamente activa" con entre 19 a 25 tormentas tropicales con nombre, eso es vientos de 63 kilómetros por hora, de las cuales de siete a 11 podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 km/h, con hasta seis muy poderosos.