Caída del dólar no es tan sorprendente, ajustada a la inflación

(Bloomberg) -- La sorprendente caída del dólar del mes pasado, la mayor en diez años, de repente parece mucho menos impactante cuando se considera el valor ajustado a la inflación.

Esa es la opinión del estratega veterano Marshall Gittler, quien sugirió que, para poner en el contexto adecuado su movimiento, los inversores deberían ajustar los niveles de precios, usar una cesta más amplia de pares comerciales que el índice del dólar estadounidense, y recordar cuánto había subido la moneda anteriormente. El indicador del dólar cayó un 4,2% en julio, pero el índice del dólar real amplio ponderado en función del comercio de la Fed de Estados Unidos solo se debilitó un 0,9%, según datos compilados por Bloomberg.

“En abril, el pico más reciente, el valor real del dólar era el más alto en casi 18 años”, dijo Gittler, responsable de inversiones de BDSwiss Group, en un comentario el viernes, publicado por Nasdaq. “Ese fue el movimiento extraordinario, no el descenso reciente”.

La caída del 3,6% del índice de la Reserva Federal desde abril está “lejos de ser una catástrofe que necesita explicación” y concuerda con su patrón histórico de precios a largo plazo, dijo. En contraste, el índice del dólar ha bajado un 7,1% desde su pico de abril.

Gittler se suma a otros estrategas, entre ellos los de JPMorgan Chase & Co., que rechazan el creciente debate sobre el futuro del dólar, incluidas las advertencias de un declive estructural expuestas por analistas de Goldman Sachs Group Inc.

Nota Original:Dollar’s Decline Not as Stunning After Adjusting For Inflation

©2020 Bloomberg L.P.