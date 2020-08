1-1. Nacional y Peñarol firman tablas en una tarde gris

Santiago Rodríguez (i) de Nacional disputa un balón con Joaquín Piquerez de Peñarol en un partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura entre Club Nacional y Peñarol hoy, en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 9 ago (EFE).- En una tarde fría y gris en la que la neblina cubrió el cielo de Montevideo, el Nacional y el Peñarol firmaron tablas en un Clásico que terminó 1-1 gracias a los tantos de Gonzalo Bergessio y David Terans.

Cuatro meses y veintitrés días después de que fuera suspendido el Campeonato Uruguayo tras la declaración de emergencia sanitaria por la llegada de la COVID-19 al país y sin público en las tribunas, los equipos grandes no mostraron sus mejores versiones y repartieron puntos para una tabla que no los tiene bien ubicados.

En los primeros minutos de juego, el Peñarol se mostró más agresivo que su rival y lo incomodó con jugadas por la banda izquierda donde el lateral Joaquín Piquerez y Facundo Pellistri se asociaron para tratar de asistir a Matías Britos y a David Terans.

Por su parte, el Nacional optó por pelotazos largos para buscar a sus delanteros Santiago Rodríguez, Gonzalo Bergessio y Gonzalo 'Chory' Castro.

Las primeras aproximaciones en el Clásico fueron con remates lejanos que no generaron mayor peligro.

En tanto, las más claras llegaron en los últimos 25 minutos de la primera etapa cuando ambos equipos comenzaron a utilizar la pelota parada como su arma principal.

De esa forma y a los 32, el argentino Bergessio anotó el primer tanto con un potente golpe de cabeza tras un saque de esquina ejecutado por Gabriel Neves.

En el comienzo de la segunda parte, el carbonero volvió a volcar su ataque hacia la banda izquierda a la que se sumó desde el banco de relevos Cristian 'Cebolla' Rodríguez, sin embargo, cuando iba con más intensidad en busca del empate una fuerte entrada de Britos sobre Mathías Suárez dejó al equipo con 10 jugadores.

Luego de esa jugada, el entrenador del Nacional, Gustavo Munúa, mandó al campo a los veloces Sebastián Fernández y Brian Ocampo para tratar de aprovechar los espacios que su rival y liquidar el juego.

Sin embargo, el que encontró el gol a los 79 minutos fue el Peñarol gracias a un quede defensivo del tricolor bien aprovechado por Terans.

Tras el 1-1, el Nacional quedó decimotercero en el Torneo Aperura a siete puntos del líder Rentistas, y el carbonero octavo a cinco unidades de la cima.

- Ficha técnica:

1. Nacional: Luis Mejía; Mathías Suárez (m.69, Armando Méndez), Mathías Laborda, Agustin Oliveros, Ayrton Cougo; Felipe Carballo (m.69 Joaquín Trasante), Claudio Yacob, Gabriel Neves; Santiago Rodríguez (m.69, Brian Ocampo), Gonzalo Bergessio (m.79, Thiago Vecino) y Gonzalo Castro (m.75, Sebastián Fernández).

Entrenador: Gustavo Munúa.

1. Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez (m.69, Xisco Jiménez); Facundo Pellistri, Krisztián Vadócz, Jesús Trindade, Matías De Los Santos (m.45, Cristian Rodríguez); Matías Britos, David Terans (m.85, Denis Olivera).

Entrenador: Pablo Forlán, quien ocupó el lugar del suspendido Diego Forlán.

Goles: 1-0, m.32: Gonzalo Bergessio. 1-1, m.79: David Terans.

Árbitro: Christian Ferreyra. Expulsó a Matías Britos y amonestó a Mathías Suárez y Denis Olivera.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura jugado a puerta cerrada en el estadio Centenario, de Montevideo.