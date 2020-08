Raúl Fernández se encarama hasta lo más alto

El piloto español de Moto3 Raúl Fernández. EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 8 ago (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM) se encaramó hasta lo más alto de la clasificación de entrenamientos libres para el Gran Premio de la República Checa de Moto3 que este fin de semana se disputa en el circuito de Brno, a pesar de ser sancionado con la pérdida de los diez primeros minutos de la tercera tanda por rodar demasiado despacio durante el primer día.

Hasta quince pilotos fueron sancionados por Dirección de Carrera con la pérdida de los diez primeros minutos de la tercera y última tanda de entrenamientos libres, la última que configura los participantes en cada una de las dos clasificaciones, entre ellos el líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM).

Además de Arenas fueron penalizados por pilotar demasiado despacio durante la primera jornada Niccolo Antonelli, Tony Arbolino, Raúl Fernández, Dennis Foggia, Alonso López, Jaume Masiá, John McPhee, Khairul Idham Pawi, Davide Pizzoli, Gabriel Rodrigo, Riccardo Rossi, Filip Salac, Ayumu Sasaki y Ryusei Yamanaka.

Quien sí pudo estar en pista fue el español Carlos Tatay, que se dio un fuerte golpe en la cabeza en la segunda sesión de entrenamientos libres por la que tuvo que ir incluso al hospital universitario de Brno, pero ha recibido la autorización médica para estar en pista.

Fernández consiguió ser el más rápido en los minutos finales de la tanda libre para desbancar al japonés Ai Ogura (Honda), que había sido el más rápido hasta ese momento y que acabó relegado a la cuarta plaza, superado también por Jaume Masiá (Honda) y Romano Fenati (Husqvarna).

Albert Arenas, el líder del mundial y otro de los sancionados, no tuvo todo el tiempo que habría necesitado para probar un muelle del amortiguador trasero distinto, pero no le fue del todo mal y acabó en la quinta posición, por delante de Tony Arbolino (Honda); Stefano Nepa (KTM) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

El español Jeremy Alcoba (Honda) fue otra de las sorpresas agradables de la jornada al "colarse" en la undécima plaza directamente para la segunda clasificación, entre el británico John McPhee (Honda) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que no pudo mejorar su registro personal al sufrir una caída sin consecuencias casi al final de la sesión.

Fuera de la segunda clasificación directa acabaron Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), decimosexto, Alonso López (Husqvarna) acabó en una retrasada vigésimo octava posición, justo por delante de Carlos Tatay. EFE

