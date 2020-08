Mario Vaquerizo recuerda a su hermano Ángel

09/07/2019 MARIO VAQUERIZO EN EL 25 ANIVERSARIO DE LA REVISTA MASCULINA GQ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO EUROPA PRESS



MADRID, 8 (CHANCE)



Mario Vaquerizo es uno de los personajes públicos de nuestro país que más nos entretiene y nos hace reír cada vez que le vemos en un plató de televisión o simplemente se expone públicamente. Una sonrisa que no se agota y que empatiza con todos los que comparten momentos con él. Pero como todo ser, detrás de esa sonrisa también se esconden duros momentos que aunque no los cuente muy a menudo, le pesan y los lleva en la espalda.



Como bien ha explicado en más de una ocasión, el 8 de agosto es una fecha que tiene grabada en la mente y que nunca se le borrará. Un fatídico accidente provocaba la muerte de su hermano Ángel, un hecho que aunque lo haya asumido de por vida, lo recuerda cada año.



Y este año, como no podía ser de otra manera, Mario Vaquerizo ha compartido con todos sus seguidores una fotografía que nos ha enternecido el alma con su hermano Ángel y su hermana Marta. Los tres mosqueteros de esa gran familia que tantas veces nos ha enamorado: "Angelito guapo. Los tres juntitos como siempre: Martita, tú y yo. Te quiero".



Siempre en su recuerdo, en cada paso que da, siente la presencia de su hermano allá donde vaya. Y quizás, eso sea lo más bonito. Mario Vaquerizo recuerda así la vida de su hermano y la eterna unión con él, con ese emotivo mensaje que nos ha traspasado el alma.